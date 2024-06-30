NBA》魏斯布魯克打破傳言續留快艇！P.喬治拒絕球員選項成自由身

P.喬治與魏斯布魯克。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，9屆明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）執行下賽季400萬美元（約新台幣1.3億）球員選項，續留快艇再戰一季；而快艇另一位球星P.喬治（Paul George）則拒絕4870萬美元（約新台幣15.8億）球員選項，正式成為自由球員。

35歲的魏斯布魯克本季在快艇從先發退居板凳，擔任哈登（James Harden）的替補，68場出賽場均11.1分5.0籃板4.5助攻1.1抄截。近日不斷有傳言指出，魏斯布魯克將跳出球員選項，離開快艇尋求更多上場時間，不過最終「魏少」仍選擇續留快艇。

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至於34歲的P.喬治本季74場出賽，場均貢獻22.6分5.2籃板3.5次助攻，投籃命中率為生涯最高的47.1%，三分命中率41.3%。快艇在1月與雷納德（Kawhi Leonard）簽下3年1.53億美元續約，P.喬治則未與球隊談攏續約事宜，決定進入自由市場，消息指出，P.喬治計畫將和快艇、76人與魔術球團會面。

快艇總管法蘭克（Lawrence Frank）強調，球團非常希望能留住P.喬治，但無論最終喬治決定如何，球團都會尊重喬治的想法。法蘭克還透露，他同時也有和哈登的經紀人接觸，希望可以維持快艇「三巨頭」陣容，不過法蘭克也說，在新版薪資規定下，要維持球隊陣容難度很高。

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