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NFL》誰是聯盟現役最被低估的外接手？老鷹6屆明星角衛認為是他

2024/06/30 08:59

庫柏。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現代美式足球中除了四分衛之外，場上最引人矚目的焦點莫過於外接手，當一支球隊中有著一名明星外接手時，時常能夠上演精采的遠程空中連線。聯盟現役最頂尖外接手非傑佛森（Justin Jefferson）即希爾（Tyreek Hill），但誰是最被低估的外接手？

這個問題，入選過6屆職業盃的費城老鷹資深明星角衛斯雷（Darius Slay）有答案。近日在前NFL防守邊鋒隆恩（Chris Long）的Podcast節目「Green Light」，斯雷表示，現效力於克利夫蘭布朗的資深明星外接手庫柏（Amari Cooper）是聯盟現役最被低估的外接手。

起初談到這個話題，斯雷並不認為庫柏「真正被低估」，但他強調，庫柏在聯盟打滾了10個球季，卻沒有得到應有的認可，或者說是布朗給他的待遇並不公平，「我現在看到的是克利夫蘭不想付他薪水，他們必須把該給的錢支付給他！」

現年30歲的庫柏於2020年與達拉斯牛仔簽下5年1億美元合約，新球季將是他的合約年，庫柏沒有參加強制性的迷你訓練營，這是NFL球員在爭取新合約時的普遍做法。斯雷也給出為何庫柏值得加薪的理由，「他一直是很穩定的千碼外接手，持續做好份內工作，但人們就是不相信他。」

庫柏10年生涯效力過奧克蘭突擊者（現拉斯維加斯突擊者）、牛仔與布朗，無論他的四分衛是誰，他的表現始終穩定，有7個賽季完成單季1000碼里程碑。上季他出賽15場累積128次接球，繳出生涯新高的1250碼與平均每次接球推進17.4碼，拿下5次達陣。

「他真的是那個被忽視的球員。」斯雷說道，「自從他進入聯盟以來，他一直是一個穩定的外接手，並且持續保持統治力。他是一個擁有完整路線樹（route tree）的外接手，能夠跑所有傳球路徑。有的人跑超快；有的人身材高大能在二樓接球，但庫柏在起攻線上、接球後的表現都相當令人驚豔。」

斯雷。（資料照）

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