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MiLB》球速飆破160KM！台灣火球男林振瑋先發5局好投 奪本季第5勝

2024/06/30 09:03

林振瑋。（資料照，取自Palm Beach Cardinals推特）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀1A的台灣好手林振瑋，今日面對大都會1A的賽事先發出賽，主投5局僅失1分，最快球速來到99.7英里（約160.5公里），幫助球隊以5：1拿下勝利，自己則是收下本季第5勝。

林振瑋首局3上3下有個好的開始，比賽來到2局上半，1出局的情況下被霍克（Colin Houck）敲安上壘，雖然隨後靠著三振拿下兩出局，但在牽制一壘時一壘手卻發生失誤，讓跑者進站得點圈，下一棒的奎瓦斯（Yohairo Cuevas）抓住機會，打出左半邊的安打帶有1分打點，不過最後仍展現K功結束這個半局。

失分過後，3、4兩局林振瑋的表現越趨穩定，即便對手都能上壘但他仍能力保不失，5局上再度上演3上3下畫下句點，順利完成今日的投球工作。

林振瑋本場5局的投球，用球數81顆其中有58顆好球，僅被敲出3支安打失掉1分，投出多達7次三振，且沒有投出任何的四壞保送，防禦率降至3.04，每局被上壘率1.10。

其他台灣好手的部分，效力海盜2A的陳柏毓今日同樣先發出賽，繳出7局失3分的優異表現，可惜打線遭到封鎖仍吞下本季第7敗；在新人聯盟打拚的林盛恩，3個打數沒有敲安，打擊率0.330。

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