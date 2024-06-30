NBA》塞爾提克執行球隊選項 豪瑟下賽季續當綠衫軍

豪瑟。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《波士頓環球報》報導，塞爾提克選擇執行豪瑟（Sam Hauser）210萬美元的球隊選項，下賽季仍能看到豪瑟身披綠衫軍戰袍。

記者辛梅斯貝克（Adam Himmelsbach）表示塞爾提克這個休賽季的目標就是保住今年的奪冠陣容，執行豪瑟的球隊選項就不會讓他成為自由球員，另外還表示球隊在這個夏天也會與這名主力輪替談談續約的可能。

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26歲的豪瑟今年出賽79場，平均拿下9分為生涯新高，三分命中率來到高水準的42.4%，冠軍賽期間，三分球總計23投11中，命中率47.8%，神準的外線水準讓他成為綠軍仰賴的角色球員之一。

Per sources, the Celtics are picking up Sam Hauser’s $2.1 million option, and the two sides are expected to have extension negotiations after the window opens July 9.https://t.co/ZAsBH5rmCf — Adam Himmelsbach （@AdamHimmelsbach） June 29, 2024

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