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MLB》柏格曼8局關鍵超前安！太空人克服5分落後逆轉大都會

2024/06/30 10:41

柏格曼。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人作客大都會的第2場比賽，即便在比賽前段落後多達5分，但在中後段打線復甦逆轉超前，包括8局上半柏格曼（Alex Bregman）關鍵的安打，最終幫助太空人以9：6贏得這場逆轉勝，同時也是太空人本季最大分差的逆轉勝，雙方在系列賽各拿下1勝。

2局上半太空人靠著梅耶斯（Jake Meyers）的陽春砲先馳得點，但在下個半局大都會展現強大火力，首棒打者選到保送上壘後，單局打出5支安打灌進5分，甚至在3局下半，文托斯（Mark Vientos）面對第1球就掃出本季第10發全壘打，幫助大都會3局結束以6：1領先對手。

4局上半輪到太空人的反攻機會，靠著首棒打者阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲安上壘，以及文托斯的觸身球保送攻佔一、二壘，接續上場打擊的潘尼亞（Jeremy Peña）與辛格頓（Jon Singleton）把握得點圈機會，敲出適時安打追回3分，將分差縮小至2分。

比賽來到8局上半，大都會更換投手狄克曼（Jake Diekman），雖然一上來連續保送兩名打者，但狀況隨即回穩後連續解決兩名打者，此時大都會主動換上賈瑞特（Reed Garrett）接替投球，結果狀態也不在線上，先是送出四壞保送，控球也失準投出暴投失掉1分，打擊輪到柏格曼在滿壘滿球數的情況下，敲出關鍵安打帶有兩分打點逆轉超前。

不過太空人的攻勢尚未結束，9上杜邦（Mauricio Dubón）在二、三壘有人時敲出長打再拿兩分，下個半局太空人3分領先下，派出終結者哈德（Josh Hader）登板關門成功，收下本場比賽的勝利。

哈德（右）。（法新社）

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