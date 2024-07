MLB》柏格曼8局關鍵超前安！太空人克服5分落後逆轉大都會

柏格曼。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人作客大都會的第2場比賽,即便在比賽前段落後多達5分,但在中後段打線復甦逆轉超前,包括8局上半柏格曼(Alex Bregman)關鍵的安打,最終幫助太空人以9:6贏得這場逆轉勝,同時也是太空人本季最大分差的逆轉勝,雙方在系列賽各拿下1勝。

2局上半太空人靠著梅耶斯(Jake Meyers)的陽春砲先馳得點,但在下個半局大都會展現強大火力,首棒打者選到保送上壘後,單局打出5支安打灌進5分,甚至在3局下半,文托斯(Mark Vientos)面對第1球就掃出本季第10發全壘打,幫助大都會3局結束以6:1領先對手。

4局上半輪到太空人的反攻機會,靠著首棒打者阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)敲安上壘,以及文托斯的觸身球保送攻佔一、二壘,接續上場打擊的潘尼亞(Jeremy Peña)與辛格頓(Jon Singleton)把握得點圈機會,敲出適時安打追回3分,將分差縮小至2分。

比賽來到8局上半,大都會更換投手狄克曼(Jake Diekman),雖然一上來連續保送兩名打者,但狀況隨即回穩後連續解決兩名打者,此時大都會主動換上賈瑞特(Reed Garrett)接替投球,結果狀態也不在線上,先是送出四壞保送,控球也失準投出暴投失掉1分,打擊輪到柏格曼在滿壘滿球數的情況下,敲出關鍵安打帶有兩分打點逆轉超前。

