MLB》狂飆160KM！海盜火球狀元郎6局9K 還寫下史上首見紀錄

史基斯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今迎戰勇士，海盜火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）威風八面，今天再度繳出6局9K失1分的優質先發，儘管未能拿下勝投，但自己仍寫下史無前例紀錄。

史基斯開賽就被勇士首名打者凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）敲出首局首打席全壘打失掉1分，3局下1出局後被阿西亞（Orlando Arcia）敲安，接著連續投出2次四壞保送形成滿壘，所幸史基斯讓歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出雙殺打，化解危機。

請繼續往下閱讀...

史基斯度過3局上亂流後就回穩，6局下還連飆3K上演三上三下，最終主投6局用101球有61顆好球，被敲出6支安打包含1發陽春砲，僅失掉1分，送出9次三振與2次保送，賽後防禦率2.06，此役最快球速飆到99英里（約160公里）。

史基斯大聯盟生涯至今先發9場飆出70次三振，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史基斯是繼2014年的田中將大後，史上第2位在生涯前9場出賽累積70次三振且低於10保送的投手；數據網站《Codify》則指出，史基斯是史上首位生涯前9場飆出70K，且失分不超過12分的投手。

不過海盜打線此役遭到勇士王牌左投佛里德（Max Fried）封鎖，他主投6局也被敲6安失掉1分，另送出4K、3BB。雙方1：1進入延長賽，10局上海盜未能得分，勇士10局下靠著杜瓦爾（Adam Duvall）再見安打，以2：1向海盜說再見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法