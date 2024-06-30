晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》狂飆160KM！海盜火球狀元郎6局9K 還寫下史上首見紀錄

2024/06/30 09:55

史基斯。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜今迎戰勇士，海盜火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）威風八面，今天再度繳出6局9K失1分的優質先發，儘管未能拿下勝投，但自己仍寫下史無前例紀錄。

史基斯開賽就被勇士首名打者凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）敲出首局首打席全壘打失掉1分，3局下1出局後被阿西亞（Orlando Arcia）敲安，接著連續投出2次四壞保送形成滿壘，所幸史基斯讓歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出雙殺打，化解危機。

史基斯度過3局上亂流後就回穩，6局下還連飆3K上演三上三下，最終主投6局用101球有61顆好球，被敲出6支安打包含1發陽春砲，僅失掉1分，送出9次三振與2次保送，賽後防禦率2.06，此役最快球速飆到99英里（約160公里）。

史基斯大聯盟生涯至今先發9場飆出70次三振，根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，史基斯是繼2014年的田中將大後，史上第2位在生涯前9場出賽累積70次三振且低於10保送的投手；數據網站《Codify》則指出，史基斯是史上首位生涯前9場飆出70K，且失分不超過12分的投手。

不過海盜打線此役遭到勇士王牌左投佛里德（Max Fried）封鎖，他主投6局也被敲6安失掉1分，另送出4K、3BB。雙方1：1進入延長賽，10局上海盜未能得分，勇士10局下靠著杜瓦爾（Adam Duvall）再見安打，以2：1向海盜說再見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。