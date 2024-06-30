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歐洲盃》雷雨交加延賽22分鐘 地主德國下半場攻2球勝丹麥挺進8強

2024/06/30 10:20

穆夏拉攻破丹麥大門。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今凌晨3點進行歐洲盃16強賽事，由地主德國迎戰丹麥，此戰歷經上半場閃電及大雨延賽長達22分鐘後，下半場德國靠著兩顆進球淘掉汰難纏的丹麥，挺進8強。

上半場德國掌握多數優勢，8次射門就有5次射正，不過數度極具威脅的攻門都遭丹麥門將英勇解圍，而比賽在第35分鐘因閃電暫停，後又因大雷雨總計停賽達20多分鐘，中場結束兩隊仍不分高下。

上半場僅1次射正的丹麥，第48分鐘有機可趁，球傳到禁區人群之中，只可惜德萊尼 （Thomas Delaney）迴旋踢空，球剛好彈到隊友安德森（Joachim Andersen）腳下也成功踢進，只可惜後續遭VAR審判德萊尼在接球前腳尖已經越位，進球無效。

反觀後續情勢導向德國這邊，53分鐘安德森在自家禁區遭判手球，哈費爾茨（Kai Havertz）點球機會成功擺進取得本場兩隊首度進球，第68分鐘穆夏拉（Jamal Musiala）接獲施洛特貝克（Nico Schlotterbeck）後場深遠傳球，一路從中場挺進最終帶球完成破門。

東道主德國靠著強力防守未讓丹麥越雷池一步，最終順利進挺進8強，下場比賽將交手西班牙與喬治亞的勝方，力拼4強門票。

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