MLB》歷史新頁！火球男查普曼狂飆1197K創紀錄 登基史上最多K左牛

查普曼。（法新社）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕海盜36歲火球男查普曼（Aroldis Chapman）今日對勇士後援1局無失分送出2K，生涯累積1197次三振，成為大聯盟史上三振數最多的左投後援投手。
賽前生涯累積1195次三振的查普曼，此役在9下連續K掉德阿諾德（Travis d'Arnaud）、莫菲（Sean Murphy）後，一舉超越退役名將華格納（Billy Wagner），登基史上三振數最多的左投後援投手，寫下歷史新頁。
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賽後受訪時，查普曼透露他很清楚知道自己創下里程碑，「我知道自己距離追平紀錄或打破紀錄還差2、3次三振，是的，我今天就是試著要刷新這項紀錄。」查普曼也直呼這項紀錄是「多年來大量努力」的結果。
查普曼本季已登板35場，成績0勝3敗、防禦率3.72，有13次中繼成功、2次救援成功。
Aroldis Chapman moved into 5th place all-time among relievers with the most strikeouts in MLB:— Francys Romero （@francysromeroFR） June 29, 2024
1,197 SO Chapman
1,196 SO Wagner
He is the left-handed reliever with the most SO in the history of the game. pic.twitter.com/zz9xw7L91U