MLB》歷史新頁！火球男查普曼狂飆1197K創紀錄 登基史上最多K左牛

查普曼。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜36歲火球男查普曼(Aroldis Chapman)今日對勇士後援1局無失分送出2K,生涯累積1197次三振,成為大聯盟史上三振數最多的左投後援投手。

賽前生涯累積1195次三振的查普曼,此役在9下連續K掉德阿諾德(Travis d'Arnaud)、莫菲(Sean Murphy)後,一舉超越退役名將華格納(Billy Wagner),登基史上三振數最多的左投後援投手,寫下歷史新頁。

賽後受訪時,查普曼透露他很清楚知道自己創下里程碑,「我知道自己距離追平紀錄或打破紀錄還差2、3次三振,是的,我今天就是試著要刷新這項紀錄。」查普曼也直呼這項紀錄是「多年來大量努力」的結果。

查普曼本季已登板35場,成績0勝3敗、防禦率3.72,有13次中繼成功、2次救援成功。

Aroldis Chapman moved into 5th place all-time among relievers with the most strikeouts in MLB:



1,197 SO Chapman

1,196 SO Wagner



He is the left-handed reliever with the most SO in the history of the game. pic.twitter.com/zz9xw7L91U