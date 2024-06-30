晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》歷史新頁！火球男查普曼狂飆1197K創紀錄 登基史上最多K左牛

2024/06/30 10:52

查普曼。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜36歲火球男查普曼（Aroldis Chapman）今日對勇士後援1局無失分送出2K，生涯累積1197次三振，成為大聯盟史上三振數最多的左投後援投手。

賽前生涯累積1195次三振的查普曼，此役在9下連續K掉德阿諾德（Travis d'Arnaud）、莫菲（Sean Murphy）後，一舉超越退役名將華格納（Billy Wagner），登基史上三振數最多的左投後援投手，寫下歷史新頁。

賽後受訪時，查普曼透露他很清楚知道自己創下里程碑，「我知道自己距離追平紀錄或打破紀錄還差2、3次三振，是的，我今天就是試著要刷新這項紀錄。」查普曼也直呼這項紀錄是「多年來大量努力」的結果。

查普曼本季已登板35場，成績0勝3敗、防禦率3.72，有13次中繼成功、2次救援成功。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。