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MLB》大谷翔平本季第26轟出爐！道奇11局上海灌7分打爆巨人

2024/06/30 11:01

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今持續與巨人交手，日籍巨星大谷翔平敲出本季第26發全壘打，持續穩居國聯全壘打王寶座，而兩隊戰到延長賽11局，靠著史密斯（Will Smith）關鍵安打帶起攻勢，單局狂轟猛炸，終場14：7打爆巨人。

巨人開賽就靠著高飛犧牲打以1：0先馳得點，道奇1局下靠著羅哈斯（Miguel Rojas）安打追平，3局上大谷棒打巨人右投豪爾德（Spencer Howard），逮中85.6英哩的偏高滑球，大棒一揮掃出中外野陽春砲，幫助球隊取得2：1領先。

然而今天道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）狀況不穩，3局下被巨人敲出4支安打，外加自己投出2次四壞保送，單局被攻下4分。最終他今天僅投3局，被敲出7支安打失掉5分，只送出1次三振，防禦率升至3.23。

道奇4局上展開一輪猛攻，單局也進帳4分，又以6：6要回領先，但巨人又在5局下靠著昨天敲出再見全壘打的懷斯利（Brett Wisely）適時安打，以6：6追平。雙方一路鏖戰至延長賽。10局上道奇又靠著羅哈斯敲安打回超前分，這是他此役第3支安打，上演猛打賞。

羅哈斯。（美聯社）

10局下巨人反攻，道奇派上資深牛棚右投哈德森（Daniel Hudson），結果1出局後遭維拉（David Villar）敲出二壘安打又被追平，道奇採用敬遠戰術後又被拉莫斯（Heliot Ramos）敲出內野安打形成滿壘，道奇這時採取5人內野要守下再見分，結果真的順利抓下2個出局數，雙方續戰11局。

11局上巨人先敬遠大谷形成無人出局一、二壘有人，下一棒的史密斯（Will Smith）敲出關鍵二壘安打，一棒打回2分，接著佛里曼（Freddie Freeman）也補上一安再添1分，道奇藉此展開一連串猛攻，單局海灌7分，奠定勝基。

大谷翔平此役4打數1安打就是1發全壘打，貢獻1分打點，另選到1次四壞保送，還有1次敬遠保送，賽後打擊率0.321，攻擊指數1.048。

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