MLB》大谷翔平本季第26轟出爐！道奇11局上海灌7分打爆巨人

大谷翔平。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今持續與巨人交手,日籍巨星大谷翔平敲出本季第26發全壘打,持續穩居國聯全壘打王寶座,而兩隊戰到延長賽11局,靠著史密斯(Will Smith)關鍵安打帶起攻勢,單局狂轟猛炸,終場14:7打爆巨人。

巨人開賽就靠著高飛犧牲打以1:0先馳得點,道奇1局下靠著羅哈斯(Miguel Rojas)安打追平,3局上大谷棒打巨人右投豪爾德(Spencer Howard),逮中85.6英哩的偏高滑球,大棒一揮掃出中外野陽春砲,幫助球隊取得2:1領先。

The Sho goes on Home run No. 26 for Shohei Ohtani pic.twitter.com/MGoWrEEpqA

然而今天道奇王牌投手葛拉斯諾(Tyler Glasnow)狀況不穩,3局下被巨人敲出4支安打,外加自己投出2次四壞保送,單局被攻下4分。最終他今天僅投3局,被敲出7支安打失掉5分,只送出1次三振,防禦率升至3.23。

道奇4局上展開一輪猛攻,單局也進帳4分,又以6:6要回領先,但巨人又在5局下靠著昨天敲出再見全壘打的懷斯利(Brett Wisely)適時安打,以6:6追平。雙方一路鏖戰至延長賽。10局上道奇又靠著羅哈斯敲安打回超前分,這是他此役第3支安打,上演猛打賞。

羅哈斯。(美聯社)

10局下巨人反攻,道奇派上資深牛棚右投哈德森(Daniel Hudson),結果1出局後遭維拉(David Villar)敲出二壘安打又被追平,道奇採用敬遠戰術後又被拉莫斯(Heliot Ramos)敲出內野安打形成滿壘,道奇這時採取5人內野要守下再見分,結果真的順利抓下2個出局數,雙方續戰11局。

11局上巨人先敬遠大谷形成無人出局一、二壘有人,下一棒的史密斯(Will Smith)敲出關鍵二壘安打,一棒打回2分,接著佛里曼(Freddie Freeman)也補上一安再添1分,道奇藉此展開一連串猛攻,單局海灌7分,奠定勝基。

Will Smith rockets one to the gap for the lead pic.twitter.com/Hlsz7MP8RN