MLB》屋漏偏逢連夜雨！衛冕軍慘遭逆轉吞6連敗 還傷了世界大賽MVP

席格5局遭到觸身球擊中左腕退場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵作客迎戰金鶯,本場金鶯靠著新秀耶斯塔德(Heston Kjerstad)轟出生涯首支滿貫全壘打,幫助球隊以6:5拿下勝利,遊騎兵慘遭逆轉吞下6連敗,甚至在比賽中還傷了世界大賽MVP席格(Corey Seager),可謂是屋漏偏逢連夜雨。

席格在1局上就轟出本季第15發全壘打,幫助球隊先馳得點,但在5局上半第3個打席,面對該打席的第7顆球,被金鶯先發投手波維奇(Cade Povich)90.5英里(約145.6公里)的伸卡球砸中左手腕,最後無法繼續比賽退場休息,經過檢查後球團表示將在明日重新評估狀況。

