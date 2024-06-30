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MLB》屋漏偏逢連夜雨！衛冕軍慘遭逆轉吞6連敗 還傷了世界大賽MVP

2024/06/30 11:30

席格5局遭到觸身球擊中左腕退場。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵作客迎戰金鶯，本場金鶯靠著新秀耶斯塔德（Heston Kjerstad）轟出生涯首支滿貫全壘打，幫助球隊以6：5拿下勝利，遊騎兵慘遭逆轉吞下6連敗，甚至在比賽中還傷了世界大賽MVP席格（Corey Seager），可謂是屋漏偏逢連夜雨。

席格在1局上就轟出本季第15發全壘打，幫助球隊先馳得點，但在5局上半第3個打席，面對該打席的第7顆球，被金鶯先發投手波維奇（Cade Povich）90.5英里（約145.6公里）的伸卡球砸中左手腕，最後無法繼續比賽退場休息，經過檢查後球團表示將在明日重新評估狀況。

總教練波契（Bruce Bochy）說明，經過X光後的初步判定為陰性，對球隊來說是個好消息，「我們明天會再看一下他的狀況，如果還需要再做X光，我們就會做。雖然他現在狀況不錯，但我們希望一切都要最好。」

金鶯部分，桑坦德（Anthony Santander）在2局上半開炮突破鴨蛋，5局下半在落後1分的情況下開啟大局，包括耶斯塔德的滿貫砲，奠定球隊勝基。拿下這場勝利後，金鶯目前以53勝30敗暫居美聯東區首位，與排行老2的洋基僅只有1場勝差。

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