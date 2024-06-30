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職籃球星林志傑、蔡文誠贈加菜金給基商籃球隊 相約HBL進前八強

2024/06/30 11:10

基隆商工籃球隊今年新增10多位新血，基隆市議長童子瑋與職籃球員林志傑、蔡文誠前往基隆商工籃球隊切磋球技，並致贈球隊3萬元加菜金。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2023年HBL高中籃球聯賽，基隆商工籃球隊未能順利進入前八強，今年球隊增加10多位新生，教練張立杰帶領球員每天按表操課訓練默契及球技。基隆市議長童子瑋、職籃球員林志傑、蔡文誠今天（30日）前往基隆商工與球員們練球，另外，3人共捐贈3萬元加菜金，相約今年HBL基隆商工進入前8強，童子瑋會再與林、蔡回學校打球。

據了解，台灣電力公司由協和發電廠辦理「主動關懷專案計畫-長期深耕暨認養電廠周邊學校球隊」案，特別認養基隆商工籃球隊，每學期10萬元認養經費，期望基隆商工栽培有潛力及優秀籃球隊選手，繼續為基隆爭光。

基隆商工校長洪光賢表示，基隆商工籃球隊是基隆唯一甲組籃球隊，球隊除了努力不懈爭取好成績外，也希望有企業贊助球隊，這次感謝議長童子瑋牽線下，讓台電以每學期10萬元認養基隆商工球隊，這筆經費對於球隊訓練、人才培育都非常重要，期盼未來基隆商工在台灣籃壇能有一席之地。

基隆商工校友、職籃球員蔡文誠指出，台灣的籃球逐漸被重視，環境也不斷在進步，在基層的球員們得到的資源也會變多，希望這些小學弟們可以愛惜羽毛，珍惜身邊的一切，只有學會珍惜，才能讓生命更有意義。

童子瑋表示，基隆商工籃球隊是基隆打造籃球訓練三級制重要的一環，籃球隊在去年HBL打進16強，這次邀請基隆子弟林志傑、蔡文誠來致贈加菜金，就要要鼓勵球員們繼續努力，籃球隊在校長、教練等人帶領下，未來一定會有更好的成績。

童子瑋表示，爭取台電贊助認養球隊，一定會持續做球隊的後盾，童子瑋對籃球隊員說「環境由我來創造，努力奪牌就交給你們，一起為基隆加油」。

基隆商工籃球隊今年新增10多位新血，基隆市議長童子瑋（圖中穿運動服）與職籃球員林志傑（圖右一）、蔡文誠（圖左一前往基隆商工籃球隊切磋球技，並致贈球隊3萬元加菜金，基隆商工校長洪光賢（穿襯衫者）接下。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

基隆商工籃球隊今年增新血，基隆市議長童子瑋（運球者）與職籃球員林志傑、蔡文誠前往基隆商工籃球隊，與基隆商工球員切磋球技。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

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