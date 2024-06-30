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歐洲盃》丹麥5分鐘內遭VAR判進球無效及手觸 主帥：改變了整場比賽

2024/06/30 12:52

尤爾曼德抱怨VAR判定。（路透社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕德國丹麥歐洲盃16強之戰，丹麥第48分鐘遭判越位進球無效，第53分鐘又被VAR判別禁區內觸手，遭對方罰球破門，從原本能首開紀錄化為落後對手一球，球賽也以輸球告終，丹麥主帥尤爾曼德（Kasper Hjulmand）對此表達極度不滿。

第48分鐘，安德森（Joachim Andersen）掌握機會射門進球，想不到進球無效，尤爾曼德在賽後記者會上拿著手機強烈抱怨，「照片中顯示只有腳趾越位一公分，若VAR想做出一個好的判決，應該遠在月亮上也能清楚看見，一公分的越位完全沒有任何意義，這已經不該用VAR來做決定。」

當丹麥錯失得分良機，過幾分鐘又遭判罰12碼，教練尤爾曼德賽後對此表示，「我們的防守球員跑在正常的路徑上，根本無意圖用手來阻擋球的路線，這種情況使用VAR顯得無理，我們不能要求球員們不帶手上場比賽，通常我不會抱怨，但在今天的情況下這顆判罰是相當關鍵性的。」

尤爾曼德認為德國得以拿下這場比賽最終勝利是因VAR判決及這顆12碼進球改變了整場球賽的局勢，「這令我及整個團隊感到沮喪。」上屆挺進準決賽的丹麥，本屆敗給德國後止步於16強。

丹麥止步16強。（歐新社）

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