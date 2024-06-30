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MLB》「沒如期回來會很失望」 天使神鱒盼7月底前回歸賽場

2024/06/30 13:44

「神鱒」楚奧特。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）本季因膝傷所苦，至今仍在休養中，不過他表示，自己有自信能在7月底前返回球場，並坦言如果自己無法如期回歸，會對自己非常失望。

楚奧特上一場的出賽以要回朔至美國時間4月29日，並在比賽後的隔幾日就宣布因左膝半月板撕裂將要動刀，根據經驗，此傷勢初步預估要6到8週的康復時間，但實際上看來，復原的進度比起預估還要緩慢。

在今日天使面對老虎的比賽結束後，楚奧特受訪時表示自己會在7月底前回歸賽場，也坦言如果無法達成會對自己很失望，「我不會給出確切的時間表，不過一旦我通過了所有的測試，我可以跑步、打擊和丟球了，我就會和傷病說再見了。」

目前楚奧特已能夠在跑步機上慢跑，也能進行傳接球，但他還無法從事奔跑與揮棒，他說：「我想對我來說，最重要的事情其實是能不能奔跑，我們必須為此努力。」他也說現在手很癢很想打擊，並坦言感覺他如果到打擊籠揮個棒，或許就不會痛了。

楚奧特今年29場，敲出24支安打包括10發全壘打，打擊三圍.220/.325/.541，標準化進攻指數OPS+138（100為聯盟平均）。

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