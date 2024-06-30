排球》亞洲第一！日本男排挺進VNL冠亞賽 力戰東奧金牌得主

2024年男子排球國家聯賽（VNL）4強賽，於今（30）日凌晨在波蘭開打，日本男排以3：0擊敗斯洛維尼亞，挺進冠亞賽。（圖擷取自@JVA_Volleyball 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕2024年男子排球國家聯賽（VNL）4強賽，於今（30）日凌晨在波蘭開打，去年締造歷史紀錄、摘下銅牌的日本男排，以3：0擊敗斯洛維尼亞，挺進冠亞賽，將與東奧運金牌得主進行對決。日媒指出，這是VNL大賽創立以來，首次有亞洲國家隊打進冠亞賽，同時也是日本男排時隔52年，有機會再次摘下國際大賽金牌。

日本男排將要在VNL冠亞賽中，對上目前世界排名第5、在2020年東京奧運摘下金牌的法國。（圖擷取自@akihiroooo1130 社群平台「X」）

綜合日媒報導，日本男排今年以9勝3負的成績，晉級8強賽，並在擊敗加拿大後，於4強賽迎戰歐洲勁旅斯洛維尼亞。報導指出，為了力拼冠亞賽資格，本次先發陣容派出隊長石川祐希、關田誠大、山内晶大、小野寺太志、西田有志、大塚達宣和山本智大，至於日本男排得分主力之一的高橋藍，則因為在預賽時左腳舊傷復發休息。

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兩隊戰況十分膠著，日本男排在比賽中多次展現優異的防守與串聯能力，以及頂尖心理韌性，雖然第三局賽末雙方幾度陷入不斷持平的拉鋸戰，但最後日本成功以直落三擊退斯洛維尼亞，取下VNL冠亞賽門票。報導指出，石川祐希以攻下21分，成為全隊得分最高的選手；第二高則是西田有志，他不僅拿下18分，更以Ace球結束1、2局的比賽。

日媒提到，這是日本男排繼1977年世界盃以來，時隔47年首次有機會奪得銀牌或更是高的獎牌；另外，如果日本在本次冠亞賽取得勝利，將會創下自1972年慕尼黑奧運以來，睽違52年，隊史第二面的國際大賽金牌。另據外媒報導，VNL首次有亞洲國家打進冠亞賽，同時日本男女排創下史上第3個，同一個國家的男女排、同年打進冠亞賽的紀錄。

至於VNL冠亞賽、銅牌賽的時間，將在台灣時間7月1日凌晨開打，日本男排將要對上目前世界排名第5、在2020年東京奧運摘下金牌的法國。

HISTORY FOR TEAM JAPAN ????????!



After 47 years, they are back in the championship match of a major world volleyball event.



???? They will face France ???????? in the VNL ???? match tomorrow June 30.



???? LIVE ON VBTV.



???? #VNLFinals #VNL2024 #VNL #volleyball pic.twitter.com/6d2pg7fL5i — Volleyball World （@volleyballworld） June 29, 2024

WHAT A YEAR SO FAR FOR JAPAN ????????!



Japan is the third country in the history of the #VNL to have both their men’s & women’s teams compete in the ???? match in the same year.



???????? 2019

???????? 2021

???????? 2024



???? Watch the men’s ???????????? matches today on https://t.co/Rb6x7u4TwH.



???? #VNL2024 pic.twitter.com/BtzoaZvECX — Volleyball World （@volleyballworld） June 30, 2024

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