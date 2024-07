排球》亞洲第一！日本男排挺進VNL冠亞賽 力戰東奧金牌得主

2024年男子排球國家聯賽(VNL)4強賽,於今(30)日凌晨在波蘭開打,日本男排以3:0擊敗斯洛維尼亞,挺進冠亞賽。(圖擷取自@JVA_Volleyball 社群平台「X」)

〔即時新聞/綜合報導〕2024年男子排球國家聯賽(VNL)4強賽,於今(30)日凌晨在波蘭開打,去年締造歷史紀錄、摘下銅牌的日本男排,以3:0擊敗斯洛維尼亞,挺進冠亞賽,將與東奧運金牌得主進行對決。日媒指出,這是VNL大賽創立以來,首次有亞洲國家隊打進冠亞賽,同時也是日本男排時隔52年,有機會再次摘下國際大賽金牌。

日本男排將要在VNL冠亞賽中,對上目前世界排名第5、在2020年東京奧運摘下金牌的法國。(圖擷取自@akihiroooo1130 社群平台「X」)

綜合日媒報導,日本男排今年以9勝3負的成績,晉級8強賽,並在擊敗加拿大後,於4強賽迎戰歐洲勁旅斯洛維尼亞。報導指出,為了力拼冠亞賽資格,本次先發陣容派出隊長石川祐希、關田誠大、山内晶大、小野寺太志、西田有志、大塚達宣和山本智大,至於日本男排得分主力之一的高橋藍,則因為在預賽時左腳舊傷復發休息。

兩隊戰況十分膠著,日本男排在比賽中多次展現優異的防守與串聯能力,以及頂尖心理韌性,雖然第三局賽末雙方幾度陷入不斷持平的拉鋸戰,但最後日本成功以直落三擊退斯洛維尼亞,取下VNL冠亞賽門票。報導指出,石川祐希以攻下21分,成為全隊得分最高的選手;第二高則是西田有志,他不僅拿下18分,更以Ace球結束1、2局的比賽。

日媒提到,這是日本男排繼1977年世界盃以來,時隔47年首次有機會奪得銀牌或更是高的獎牌;另外,如果日本在本次冠亞賽取得勝利,將會創下自1972年慕尼黑奧運以來,睽違52年,隊史第二面的國際大賽金牌。另據外媒報導,VNL首次有亞洲國家打進冠亞賽,同時日本男女排創下史上第3個,同一個國家的男女排、同年打進冠亞賽的紀錄。

至於VNL冠亞賽、銅牌賽的時間,將在台灣時間7月1日凌晨開打,日本男排將要對上目前世界排名第5、在2020年東京奧運摘下金牌的法國。

HISTORY FOR TEAM JAPAN ????????! After 47 years, they are back in the championship match of a major world volleyball event. ???? They will face France ???????? in the VNL ???? match tomorrow June 30. ???? LIVE ON VBTV. ???? #VNLFinals #VNL2024 #VNL #volleyball pic.twitter.com/6d2pg7fL5i

WHAT A YEAR SO FAR FOR JAPAN ????????!



Japan is the third country in the history of the #VNL to have both their men’s & women’s teams compete in the ???? match in the same year.



???????? 2019

???????? 2021

???????? 2024



???? Watch the men’s ???????????? matches today on https://t.co/Rb6x7u4TwH.



???? #VNL2024 pic.twitter.com/BtzoaZvECX