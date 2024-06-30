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MLB》釀酒人主場手扶梯故障「加速向下」 導致11人受傷！

2024/06/30 17:00

釀酒人主場美國家庭棒球場。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基釀酒人今天在主場以3比5敗給芝加哥小熊，但場外卻發生意外插曲，因釀酒人主場美國家庭棒球場（American Family Field）內的一個手扶梯發生故障，導致這個手扶梯下降速度加快，導致有11人受傷。

這起事件是發生在比賽結束後，當時球迷們要離場時從手扶梯下去至包廂層，手扶梯突然發生故障，其下降的速度加快，導致有11人受傷。此戰共有42238人進場觀戰。

釀酒人球團發出聲明，這11名受傷的球迷，有5人在球場接受治療，另有6人送醫治療，沒有生命危險。

一名現場女球迷向《米爾瓦基哨兵報》表示，她當時與男友、以及他的家人到場看球，當時在排隊等手扶梯，突然聽到一聲尖銳的聲音，接著5秒到10秒後，手扶梯的速度突然加快，球迷們基本上是往下摔，有人按了緊急按鈕。

該名女球迷說，事情發生後，其他現場的球迷都往旁邊的樓梯走下去，她當時看到至少有3人受傷，不太確定到底發生什麼狀況。這名女球迷坦言，自從發生這起事故後，腦中一直出現這些畫面，她可能不會在球場再搭手扶梯，「我認為這事件有很大一部分原因是，有很多人搭手扶梯上，我想可能與此有關。我不是很確定，我可能不會再搭乘那裡的手扶梯了，可能會選擇走樓梯。」

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