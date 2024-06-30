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中職》吹口哨的大王不一樣了 王柏融「換個方式」讓自己不緊繃

2024/06/30 16:50

台鋼雄鷹王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕「台鋼大王」王柏融在6月的打擊手感加溫，不但單月打擊率高達3成39還轟出4發全壘打，他更在打擊時出現吹口哨、哼唱自己應援曲的模樣，今天賽前提及近來轉變，表示：「其實就是一個很輕鬆的舉動，站上去就不用那麼緊繃吧，享受在比賽當下的氛圍。」

王柏融今年擔任台鋼球團隊史首任隊長，他也以身作則用特打等方式比帶動年輕球員，「就多練一點啊，一個團隊就是互相感染，好的東西讓學弟去學習，就自己先去做嘛，他們看到自然而然也會跟著去做。」

在6月2日比賽首打席遭三振後，王柏融在2局上守備時就被換下，他坦言那時身體有些不舒服，主要是左手肘和肩膀，但近來他的身體狀況已經愈來愈舒服，手感也逐漸加溫，「也沒有調整，就慢慢來，球季這麼長， 尋求一個最適合的打擊機制嘛。」該役因雨保留後，在今天進行補賽，王柏融也因該役已被撤換，今天提前宣告放「榮譽假」，賽前受訪時的神情也顯得輕鬆。

談到最近在打擊時出現吹口哨、哼唱自己應援曲的模樣被球迷討論，王柏融則表示自己以前不會這樣做，「以前可能太緊繃吧，就換個方式嘛。」 他表示其實只是身體的一個自然動作，也不是刻意，「就隨著那個音樂去哼」。

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