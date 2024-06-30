NBA》P.喬治下一站會在哪？ 美媒曝這3隊將獲面談資格

P.喬治。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕稍早報導指出，P.喬治（Paul George）將拒絕快艇價值4880萬美元的球員選項，這表示他將投身今年自由球員市場，為此美媒報導點出他在自由市場開市後會接觸的三支球隊。

據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，P.喬治打算在自由市場開始後與快艇、76人及魔術進行會議。在P.喬治這個賽季出賽74場比賽，繳出22.6分、5.2籃板和3.5次助攻，此外他的投籃命中率為生涯最高的47.1%，三分球命中率為41.3%的成績後，吸引大量球隊的關注並不讓人意外。

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雖然近期以來外界大多認為P.喬治最終還是會選擇留在快艇效力，但這個賽季雖然擁有三星坐鎮，但陣容接連遭遇傷病，其中雷納德（Kawhi Leonard）這幾年的不穩定的身體狀況造成球隊實力並不穩定的情況下，快艇當前的狀況似乎無法讓P.喬治留在這裡有機會一圓冠軍夢。

在詹姆斯（LeBron James）幾乎確定會與湖人續約的情況下，P.喬治毫無疑問的會是今年自由市場最能改變聯盟生態的頂級球員之一，究竟最終他會選擇續留快艇還是會選擇其他球隊以追尋自身的冠軍夢將成為今夏整個聯盟關注的焦點。

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