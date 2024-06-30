溫網》挑戰「海峽大滿貫」 西班牙衛冕者艾卡拉茲自認準備好了

艾卡拉茲。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024溫布頓網球錦標賽將於7月1日開打，艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）賽前受訪直言，對於去年首度奪冠依舊感到興奮，西班牙第3種子甫於法國公開賽封王，接下來溫網挑戰衛冕及「海峽大滿貫」，這位21歲人氣球星信心滿滿自認準備好了。

網壇自1968年公開時代迄今，僅5名男子球員能夠在同年之內，接連贏得巴黎羅蘭加洛斯紅土、倫敦全英草地俱樂部這兩座單打冠軍，也就是橫跨英吉利海峽的「海峽大滿貫」，如今年僅21歲的艾卡拉茲機會來了，能否跟上澳洲傳奇拉沃（Rod Laver）、瑞典名將伯格（Bjorn Borg），以及「三巨頭」的瑞士天王費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）的腳步？答案將在未來兩週內揭曉。

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「嗯，贏得大滿貫是很困難的。顯然從紅土到草地，完全不同的場地和比賽風格。」艾卡拉茲先前就遇到挫折，倫敦女王草地賽爆冷次輪出局而連莊失利，但他也因此獲得更多時間適應全英草地俱樂部的綠茵，包括研究8冠王費爸和地主老將穆雷（Andy Murray）等球星的比賽影片，持續調整草地腳步和打法，「我還看了自己去年奪冠的重播，就想了解我是如何做到的。」

週一男單首戰會外賽晉級的愛沙尼亞同梯拉哈爾（Mark Lajal），艾卡拉茲期許踏出二連霸，以及締造紀錄的第一步，「我想把自己的名字，列入同年贏得法網、溫網的名單當中。我知道這將是非常困難和巨大的挑戰，但是我想我已經準備好了。」

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