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中職》古久保藏「彩蛋」讓黃子鵬登板 但對保留比賽提出兩個質疑

2024/06/30 18:50

古久保健二。（樂天桃猿提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕樂天桃猿今作客台鋼雄鷹進行6月2日的保留比賽，賽前總教練古久保健二並未公布今天是由黃子鵬接手登板，只透露有登錄他，並對保留比賽提出兩個質疑：1是為何還需要「公布」投手，2則是為何主審會換人呢?

古久保今年接下樂天兵符，對於執掌的首個半季戰績能有5成以上勝率，坦言已相當驚喜，畢竟球隊歷經兩次流感攻擊、主力球員受傷等波折，並強調：「都是靠球員的努力」。

在5月中因手肘不適下二軍的黃子鵬，對於樂天先發輪值就是一大損傷，而原本古久保表示讓他下半季再歸隊，今天開賽後，卻發現站在投手丘上的是黃子鵬。古久保賽前不願公布誰來接手這場保留比賽，認為「這場比賽沒有必要發表，這樣的話，乾脆就用預告先發就好了。」

此外，在6月2日是彭楚雲擔任主審、一壘審劉世偉、二壘審紀華文、三壘審林金達，但今天續戰後主審卻換成劉世偉、一壘審林金達、二壘審邱景彥、三壘審紀華文，「保留比賽應該維持一樣的裁判陣容，怎麼可以換人?不然乾脆比賽重比就好了。」

樂天在25日到台南和統一獅進行5月28日的保留比賽時，就曾發生一樣的情況，當時主審也由原本的江春緯，換成吳家維。

黃子鵬。（樂天桃猿提供）

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