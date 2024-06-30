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日職》曾遭戰力外改簽育成約 前洋聯防禦率王奪相隔669天的一軍勝投

2024/06/30 21:39

石川步。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德36歲老將石川步今天迎接本季一軍初登板，交出5局無失分的好投，羅德32歲資深選手岡大海連8場敲二壘安打寫日職新紀錄、全場2安2打點，羅德最後以7比0完封歐力士猛牛。石川步收下相隔669天的一軍勝投。

曾奪得2016年太平洋聯盟防禦率王的石川步，去年因右肩不適長期缺陣，整季只在二軍出賽3場，這是他日職10年生涯首次未在一軍出賽。石川步去年10月動右肩手術，季後被球團戰力外，改簽育成選手合約。石川步今年在二軍出賽7場防禦率僅1.08，他在6月24日升格為支配下選手，今天是石川步相隔656天再度於一軍登板。

石川步今晚主投5局用75球，只被敲3安，三振、保送各3次，沒有失分，這是石川步自2022年8月31日與軟銀鷹之戰後，相隔669天收下一軍勝投。

羅德全場敲出14支安打，岡大海第7局敲帶有2分打點的二壘安打，全場2安2打點、選2次保送，連8場敲二壘安打創日職新紀錄。羅德洋砲波蘭柯（Gregory Polanco）有一發陽春彈，上田希由翔2安2打點。

去年的洋聯新人王、歐力士21歲先發投手山下舜平大，此戰僅投3局被敲6安失掉3分，賞3次三振、2次保送、1次觸身球，吞本季第3敗、今年勝投尚未開張，賽後防禦率為5.73。這也是歐力士本季第10度遭對手完封。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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