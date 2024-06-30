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U18女籃》220公分的中國女巨人砍42分無用！澳洲女籃達成二連霸

2024/06/30 20:04

中國女籃17歲新星張子宇遭澳洲隊嚴加看防。（圖片取自FIBA官網）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年U18亞洲盃女籃賽在中國深圳舉行，外號「女姚明」、身高220公分的中國女籃17歲新星張子宇，今天仍拿到全場最高的42分，但中國隊其他人無人跳出，澳洲後衛S.席爾斯（Saffron Shiels）此戰得到31分，幫助澳洲女籃以96比79擊敗中國隊，完成賽史二連霸。張子宇仍獲得大會MVP。

張子宇首節拿5分，中國女籃第一節打完以19比22落後，第二節中國隊一度陷入14分的落後，張子宇在該節最後約3分內獨得10分，幫助中國隊半場打完追至42：47。

第三節張子宇獨拿17分，一度幫助中國隊以55比53超前比數，但澳洲靠布吉（Monique Bobongie）追平三分球、以及S.席爾斯連拿5分，前三節打完仍以68比63領先。澳洲女藍末節打出單節28比16的比數，加上張子宇陷入第4次犯規，澳洲女籃最後以17分之差贏球，連兩屆U18女籃都摘冠。

中國女籃17歲新星張子宇遭澳洲隊嚴加看防。（圖片取自FIBA官網）

張子宇受到澳洲女籃較高的身材干擾，全場36投18中，得到42分、抓14顆籃板、傳1次助攻，有4次犯規，另有2次失誤。中國女籃其他人沒有得分達到雙位數。

身高擁有188公分的S.席爾斯今天展現過人運球技巧和多次切入上籃，讓中國隊採取包夾戰術也無法守住。S.席爾斯全場14投12中，外加罰球9投7中，得到全隊最高的31分，抓15顆籃板，傳6次助攻，另發生5次失誤。

布吉全場13投10中拿23分是澳洲全隊次高的23分；身高為192公分的澳洲中鋒Lara Somfai，此戰抓到13顆籃板、得到6分。

澳洲後衛S.席爾斯拿到31分。（圖片取自FIBA官網）

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