U18女籃》220公分的中國女巨人砍42分無用！澳洲女籃達成二連霸

中國女籃17歲新星張子宇遭澳洲隊嚴加看防。(圖片取自FIBA官網)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2024年U18亞洲盃女籃賽在中國深圳舉行,外號「女姚明」、身高220公分的中國女籃17歲新星張子宇,今天仍拿到全場最高的42分,但中國隊其他人無人跳出,澳洲後衛S.席爾斯(Saffron Shiels)此戰得到31分,幫助澳洲女籃以96比79擊敗中國隊,完成賽史二連霸。張子宇仍獲得大會MVP。

張子宇首節拿5分,中國女籃第一節打完以19比22落後,第二節中國隊一度陷入14分的落後,張子宇在該節最後約3分內獨得10分,幫助中國隊半場打完追至42:47。

第三節張子宇獨拿17分,一度幫助中國隊以55比53超前比數,但澳洲靠布吉(Monique Bobongie)追平三分球、以及S.席爾斯連拿5分,前三節打完仍以68比63領先。澳洲女藍末節打出單節28比16的比數,加上張子宇陷入第4次犯規,澳洲女籃最後以17分之差贏球,連兩屆U18女籃都摘冠。

張子宇受到澳洲女籃較高的身材干擾,全場36投18中,得到42分、抓14顆籃板、傳1次助攻,有4次犯規,另有2次失誤。中國女籃其他人沒有得分達到雙位數。

身高擁有188公分的S.席爾斯今天展現過人運球技巧和多次切入上籃,讓中國隊採取包夾戰術也無法守住。S.席爾斯全場14投12中,外加罰球9投7中,得到全隊最高的31分,抓15顆籃板,傳6次助攻,另發生5次失誤。

布吉全場13投10中拿23分是澳洲全隊次高的23分;身高為192公分的澳洲中鋒Lara Somfai,此戰抓到13顆籃板、得到6分。

Saffron Shiels was ready for the spotlight



A masterclass performance from Australia's star wing set the tempo in a win that clinched the Gems' second consecutive title in the #U18AsiaCup



vs. CHN: 31 PTS | 15 REB | 6 AST | 43 EFF pic.twitter.com/QsmrT22R4b