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WTT挑戰賽》直落三不敵日本神童組合 馮翊新/黃彥誠亞軍作收

2024/06/30 20:03

馮翊新/黃彥誠在決賽不敵日本組合，以亞軍作收。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕馮翊新/黃彥誠今天在2024年WTT突尼斯挑戰賽男雙決賽以0:3不敵日本「神童組合」張本智和/松島輝空，雖然未能摘下今年第二座冠軍，仍收穫280分積分，下週世界排名可望從61名大幅竄升至35名左右。

小時候都有「神童」稱號的張本智和、松島輝空，六月才開始搭檔，還在磨合階段，首場在札格瑞布挑戰賽止於8強，隨後的盧比安納球星挑戰賽更在16強賽就以1:3敗給南韓組合李尚洙/吳晙誠，慘遭一輪遊。

面對單打實力都很突出的張本智和/松島輝空，馮黃配首局在4:7落後下一路追到9:10，但最後卻遭張本一記幸運擦邊球絕殺，9:11讓出。

第2局起，日本組合加強攻擊質量，馮黃配都在中局過後崩盤，以6:11、5:11再丟兩局，亞軍作收，世界排名126的張本和松島則收下合拍以來首座冠軍。

張本智和和早田希娜的混雙組合，在決賽也以3:2力克瑞典的卡爾森/卡爾柏格，這也是他們繼札格瑞布、盧比安納挑戰賽後，今年第3冠。

壓軸的男單決賽，世界排名11的張本智和苦戰7局後，以4:3氣走隊友宇田幸矢，拿到今年單打首冠，成為本站「三冠王」。

張本智和的妹妹16歲的張本美和，在女單決賽也以4:0解決世界排名55的大藤沙月，同樣笑捧本季首冠。

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