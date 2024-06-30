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中職》講個人1700安提不起勁 林泓育聊當年跟吳念庭「整天玩」眉飛色舞

2024/06/30 21:06

林泓育。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕樂天桃猿林泓育今天在對台鋼雄鷹4局上敲出二壘安打，也是個人生涯第1700支安打，還以雙安、3打點獲選今天7：3贏球的單場MVP；但賽後被媒體問起達成1700安，林泓育一開始的回答相當簡短，顯得對於這樣的「紀錄」不以為意，但聊起台鋼新加盟的吳念庭倒是眉飛色舞，「因為就是在這裡玩啊，整天啊。」

被問及1700安，林泓育一開始只說，「喔」，流露出並不以為意的神情，是等到後來聊完吳念庭的話題再繞回紀錄時，他才解釋，「因為我還可以繼續打，你說1700安是紀錄嗎，也不是什麼紀錄啊，還有人2千安咧!」林泓育是中職史上達成至少1700支安打的第7人，至今只有張泰山和彭政閔超過2千安。

林泓育聊起吳念庭時卻顯得有滋有味，他在澄清湖球場的客隊休息室前受訪時，指著附近的環境，「我們以前就是在那邊室內玩、整天啊，那時候吳念庭國中畢業後要準備去日本，他爸爸（吳復連）在這裡（La new熊）當教練。」

當年的林泓育是La new熊替代役球員，他還說：「這裡玩完，再回去宿舍玩，就在旁邊的勞工育樂中心啊。」他說，或許是跟吳念庭年紀算接近，當年還可以玩在一起，也覺得兩人滿有緣份的，後來去日本也會跟他連絡，「我覺得他去台鋼，以他的角色會對台鋼很有幫助。」

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