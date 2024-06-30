網球》「壞小子」基里歐斯回來了！傷癒復出7月雙打暖身再拚單打

基里歐斯。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕飽受傷病所苦的澳洲「壞小子」基里歐斯（Nick Kyrgios），終於痊癒即將復出！這位29歲的網壇人氣球星表示，預計7月先參與ATP職業巡迴賽雙打暖身，然後回歸單打賽場。

基里歐斯球運多舛，由於膝蓋和手腕接連動手術，去年僅參與一項賽事，甚至今年持續休兵，目前他已在溫布頓錦標賽現場，接下來兩週擔任英國媒體《BBC》賽事轉播球評。「我回到倫敦負責溫網球評工作，這很令人興奮。」基里歐斯告訴《Tennis Majors》，其實他也同時進行訓練，並試著與參賽球員用球拍交流，看看手腕傷勢恢復如何。

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「手術已經過去 10 個月，我會努力重返球場。」人來瘋的基里歐斯透露，非常期待下個月雙打出賽，如果一切順利，就投入兵家必爭的單打，尋求東山再起，「我錯過了比賽，錯過了聽到人群和球迷的聲音。即使那些討厭我的人，我也想念他們，我想念所有人，也等不及要回來了。」



基里歐斯才華洋溢，但脾氣火爆且經常失控，2022年拚出生涯代表作，先與同胞好友科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）攜手贏得自家澳洲公開賽男雙冠軍，夏天溫網又勇闖男單決戰，最終惜敗給塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。

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