U18女籃》220公分的中國女巨人決賽最後4分鐘未上場 教頭說明考量

中國女籃17歲新星張子宇遭澳洲隊嚴防。（圖片取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年U18亞洲盃女籃賽冠軍賽，外號「女姚明」、身高220公分的中國女籃17歲新星張子宇，昨晚仍拿到全場最高的42分，但中國隊其他人得分都未達到雙位數，中國女籃以79比96敗給澳洲隊，無緣冠軍。此戰比賽最後約4分鐘，張子宇被換下來後就沒有再上場，中國女籃總教練王桂芝說明，部分原因是要保護已經4次犯規的張子宇。

張子宇此戰上場26分38秒，全場36投18中、外加12罰6中，得到全場最高的42分，抓14顆籃板，但有4次犯規、2次失誤。張子宇在第四節剩下4分08秒領到個人第4犯後，就被換下場，而且沒有再出賽。澳洲女籃直接把出一波13比3攻勢結束比賽，讓中國女籃連兩屆U18亞洲盃都獲得亞軍。張子宇最後也在板凳席落淚。

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中國女籃17歲新星張子宇獲得大會MVP。（圖片取自FIBA官網）

王桂芝賽後表示，第四節換下張子宇是為了保護她，因為她已經4次犯規，而且遭受高強度防守以及對手高度，想讓其他矮小的球員上場，打一個「5小陣容」，包含三分球和全場防守，「但我們還是有很多差距。」

王桂芝也提到，中國女籃有一個巨大的麻煩，就是不會無球跑位，這是每位球員要解決的事，如果一名內線球員拿球，其他人沒有跑位，球隊進攻端會失去流暢性。

張子宇在本屆U18亞洲盃女籃，平均交出35分、12.8籃板的恐怖成績，勇奪大會MVP。張子宇在本屆賽事面對日本隊，砍下44分創下賽史單場新高紀錄。

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