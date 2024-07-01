美國賽》沒世界排名的楊博涵／劉廣珩 第一次合作就拿下亞軍

楊博涵／劉廣珩第一次合作就拿下亞軍。（取自楊博涵臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕合庫男雙楊博涵／劉廣珩今天凌晨在超級300系列美國羽球公開賽，以21：13、16：21、11：21：16遭世界排名38的第4種子泰國組合帕克卡波（Pakkapon Teeraratsakul）／佩拉查伊（Peeratchai Sukphun）逆轉，雖然無緣一舉登頂，但第一次合作就收下亞軍也屬佳績。

僅合體練習兩週的楊博涵／劉廣珩目前還沒有世界排名，這次首次合體參賽就一路過關，直接闖進決賽，也是李哲輝／楊博軒、張課琦／陳信遠後，台灣本季第3組叩關決賽的男雙組合。

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楊博涵／劉廣珩首局11：8領先進入技術暫停，雖然帕克卡波／佩拉查伊暫停後追近，台灣組合有穩住陣腳連得4分再度拉開，接著更是來到20：12，也成功先下一城。楊博涵／劉廣珩在第二局也是維持領先優勢，只是在16：12時卻被對手找到突破方法，也連丟9分，讓泰國組合延長戰線。

帕克卡波／佩拉查伊在決勝局就利用犀利攻勢壓制楊博涵／劉廣珩的發揮，也讓台灣組合無緣冠軍。不過，楊博涵／劉廣珩首度合作就打下亞軍，接下來將轉戰超級500系列加拿大公開賽，首輪對手則是土銀的陳子睿／林煜傑，他們今年澳洲公開賽也曾經打進4強。

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