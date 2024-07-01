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MLB》「法官」本季第31轟出爐！塞揚王牌5局6K好投率洋基宰藍鳥

2024/07/01 07:29

賈吉。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與藍鳥系列戰最終戰，條紋軍當家強打「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第31發全壘打，持續在大聯盟全壘打榜上獨走；塞揚王牌強投柯爾（Gerrit Cole）此役也回穩，繳出5局失1分好投，洋基終場8：1輕取藍鳥，系列戰2：2戰成平手。

賈吉開賽就相中藍鳥強投高斯曼（Kevin Gausman）一記內角偏紅中的109.8英哩速球，敲出中外野方向2分砲，擊球初速109.8英哩，飛行距離423英尺，本季第31轟幫助洋基2：0先馳得點。

洋基2局上又靠著老將拉梅修（DJ LeMahieu）適時安打，以及索托（Juan Soto）滿壘時選到四壞保送再添3分；5局上拉梅修又敲出1分打點二壘安打，洋基後續再進帳3分，奠定勝基。

洋基塞揚強投柯爾揮別上一戰表現不佳陰霾，今投5局用90球有61顆好球，僅被敲出3支安打失掉1分，還投出6次三振，僅送出1次四壞保送，狀態逐漸回穩，賽後防禦率降至6.23，也收下本季首勝。

賈吉此役4打數2安打，包含本季第31轟，貢獻2分打點，他6月份打擊三圍高達.409/.514/.864，敲出36支安打包含11轟，有37分打點。本季賈吉打擊三圍.316/.436/.708，攻擊指數1.144，累積31轟、82分打點。

柯爾。（法新社）

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