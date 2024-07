MLB》「法官」本季第31轟出爐！塞揚王牌5局6K好投率洋基宰藍鳥

賈吉。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基與藍鳥系列戰最終戰,條紋軍當家強打「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出本季第31發全壘打,持續在大聯盟全壘打榜上獨走;塞揚王牌強投柯爾(Gerrit Cole)此役也回穩,繳出5局失1分好投,洋基終場8:1輕取藍鳥,系列戰2:2戰成平手。

賈吉開賽就相中藍鳥強投高斯曼(Kevin Gausman)一記內角偏紅中的109.8英哩速球,敲出中外野方向2分砲,擊球初速109.8英哩,飛行距離423英尺,本季第31轟幫助洋基2:0先馳得點。

請繼續往下閱讀...

Aaron Judge will not stop MASHING.



31st homer of the season! pic.twitter.com/liyingFI0u