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MLB》驚人！菜鳥就締完全打擊壯舉 遊騎兵22歲大物寫暌違39年紀錄

2024/07/01 10:45

朗福德。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍遊騎兵今以11：2打爆美東龍頭金鶯，陣中大物菜鳥朗福德（Wyatt Langford）還締造完全打擊壯舉。

朗福德此役打第5棒守左外野，首打席敲出右外野飛球出局，4上第二打席掃出左外野三壘安打，5上擊出帶有1分打點的二壘安打，6上第三打席敲出游擊方向內野安打，聽牌「完全打擊」。

8上再度站上打擊區，朗福德成功把握住機會，逮中克魯克（Matt Krook）的內角87.4英哩卡特球，大棒一揮掃出左外野3分砲，達成完全打擊。

朗福德今日火力全開5打數狂敲4安，灌進4分打點，美媒指出，遊騎兵隊史上一次有菜鳥選手締造完全打擊，已經要追溯至1985年的麥克杜威（Oddibe McDowell），朗福德寫下相隔39年紀錄。

朗福德在去年選秀會以首輪第4順位被遊騎兵挑中，目前年僅22歲。

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