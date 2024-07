MLB》驚人！菜鳥就締完全打擊壯舉 遊騎兵22歲大物寫暌違39年紀錄

朗福德。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍遊騎兵今以11:2打爆美東龍頭金鶯,陣中大物菜鳥朗福德(Wyatt Langford)還締造完全打擊壯舉。

朗福德此役打第5棒守左外野,首打席敲出右外野飛球出局,4上第二打席掃出左外野三壘安打,5上擊出帶有1分打點的二壘安打,6上第三打席敲出游擊方向內野安打,聽牌「完全打擊」。

8上再度站上打擊區,朗福德成功把握住機會,逮中克魯克(Matt Krook)的內角87.4英哩卡特球,大棒一揮掃出左外野3分砲,達成完全打擊。

朗福德今日火力全開5打數狂敲4安,灌進4分打點,美媒指出,遊騎兵隊史上一次有菜鳥選手締造完全打擊,已經要追溯至1985年的麥克杜威(Oddibe McDowell),朗福德寫下相隔39年紀錄。

朗福德在去年選秀會以首輪第4順位被遊騎兵挑中,目前年僅22歲。

