晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

17歲中國羽球新星比賽途中突倒地抽搐 送醫不治

2024/07/01 10:34

中國1名17歲羽球國手張志杰，昨在印尼比賽時突然暈倒，送醫不治。（圖擷自微博）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名17歲羽球國手張志杰，昨（6月30日）在印尼比賽時突然暈倒，送醫不治。

綜合中國媒體報導，2024亞洲青年羽毛球錦標賽在印尼日惹市舉行，昨晚小組賽中國對陣日本，17歲選手張志杰在與日本選手比賽到一半時突昏倒，事發影片也曝光，只見張志杰回球給對手後，準備接球時突然倒地，四肢抽搐，隨後沒有動靜。

張志杰被緊急送醫，但仍於昨晚11點20分宣告不治，亞洲羽毛球協會、世界羽聯和組委會對此深表慰問，並向張的父母、家人和中國羽毛球協會（CBA）表示最深切的慰問。

張志杰2007年出生，2023年進入國家青年隊，曾獲得2022年全國U系列羽毛球比賽U15-17總決賽15歲組男子單打冠軍，2023年全國青年羽毛球錦標賽乙組男子單打冠軍、男團冠軍，2024年荷蘭青年羽毛球國際賽男單冠軍，2024年全國青年羽球錦標賽乙組男團冠軍。

在得知噩耗後，張志杰家人悲痛欲絕，姐姐發文控訴現場未能及時救治，他才17歲，場上倒地後經過漫長的等待醫護人員才趕到，教練聲稱第一時間就進行救治，但當地醫療條件太差，叫人如何接受？同時網友也批評，教練看到選手倒地竟也沒第一時間上前關心，痛批自己國家的運動員都抽搐了天王老子來了也得先去看看狀況，這時候管什麼比賽什麼規則。

相關影片請慎點

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。