17歲中國羽球新星比賽途中突倒地抽搐 送醫不治

中國1名17歲羽球國手張志杰，昨在印尼比賽時突然暈倒，送醫不治。（圖擷自微博）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名17歲羽球國手張志杰，昨（6月30日）在印尼比賽時突然暈倒，送醫不治。

綜合中國媒體報導，2024亞洲青年羽毛球錦標賽在印尼日惹市舉行，昨晚小組賽中國對陣日本，17歲選手張志杰在與日本選手比賽到一半時突昏倒，事發影片也曝光，只見張志杰回球給對手後，準備接球時突然倒地，四肢抽搐，隨後沒有動靜。

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張志杰被緊急送醫，但仍於昨晚11點20分宣告不治，亞洲羽毛球協會、世界羽聯和組委會對此深表慰問，並向張的父母、家人和中國羽毛球協會（CBA）表示最深切的慰問。

張志杰2007年出生，2023年進入國家青年隊，曾獲得2022年全國U系列羽毛球比賽U15-17總決賽15歲組男子單打冠軍，2023年全國青年羽毛球錦標賽乙組男子單打冠軍、男團冠軍，2024年荷蘭青年羽毛球國際賽男單冠軍，2024年全國青年羽球錦標賽乙組男團冠軍。

在得知噩耗後，張志杰家人悲痛欲絕，姐姐發文控訴現場未能及時救治，他才17歲，場上倒地後經過漫長的等待醫護人員才趕到，教練聲稱第一時間就進行救治，但當地醫療條件太差，叫人如何接受？同時網友也批評，教練看到選手倒地竟也沒第一時間上前關心，痛批自己國家的運動員都抽搐了天王老子來了也得先去看看狀況，這時候管什麼比賽什麼規則。

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