MLB》巨人大齡菜鳥K掉大谷後揮拳怒吼！道奇主帥：是我也會這麼做

畢文斯。(今日美國)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以4:10慘敗巨人,日籍巨星大谷翔平5打數0安打還吞下3K,其中2次是被巨人先發投手畢文斯(Spencer Bivens)所三振,而畢文斯在第2次三振大谷後,還振奮揮拳怒吼。

畢文斯主投5局僅失掉1分,拿下本季第2勝,他此役投出3次三振,有2次就是賞給大谷,更在5局上2出局二壘有人時,以一顆位移幅度超大的內角橫掃滑球,讓大谷揮空三振,畢文斯當下也振奮揮拳怒吼慶祝。

請繼續往下閱讀...

Spencer Bivens was FIRED UP after striking out Ohtani pic.twitter.com/vc0vOkBZn7