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MLB》巨人大齡菜鳥K掉大谷後揮拳怒吼！道奇主帥：是我也會這麼做

2024/07/01 10:40

畢文斯。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以4：10慘敗巨人，日籍巨星大谷翔平5打數0安打還吞下3K，其中2次是被巨人先發投手畢文斯（Spencer Bivens）所三振，而畢文斯在第2次三振大谷後，還振奮揮拳怒吼。

畢文斯主投5局僅失掉1分，拿下本季第2勝，他此役投出3次三振，有2次就是賞給大谷，更在5局上2出局二壘有人時，以一顆位移幅度超大的內角橫掃滑球，讓大谷揮空三振，畢文斯當下也振奮揮拳怒吼慶祝。

29歲的畢文斯大學畢業後於2019年投入大聯盟選秀，但不幸落選，之後畢文斯前往法國獨立聯盟討生活，近年輾轉多支美國獨立聯盟球隊，直到2022年5月與巨人簽下小聯盟合約，並在今年6月16日首度登上大聯盟。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到打線被畢文斯封鎖時表示，「翔平今天被他三振了兩次，是我也會像他一樣做出那樣的慶祝動作。」羅伯斯指出，打線今天有些急躁，對手是之前沒見過的投手，球速不算頂尖，但擊出太多滾地球，給對方太多出局數。

畢文斯在今年實現大聯盟的夢想，當他將消息告訴母親時，他的母親以喜極而泣。今天畢文斯好投壓制道奇，總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，「他在第5局三振大谷，這對他來說是特別的一天。」隊友維拉（David Villar）也直呼，「這是他人生中最美好的時刻！」

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