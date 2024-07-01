中職》MOMO悍將童樂會！壓軸重頭戲開放近距離欣賞球員揮棒英姿

MOMO悍將童樂會。（富邦提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕暑假即將到來，去年賽季大受悍將家人好評的親子球場體驗活動強勢回歸，本季悍將攜手MOMO親子台，一同舉辦「MOMO悍將童樂會」。今年度活動內容全面再升級，將推出更豐富多元的球場體驗，邀請悍將家人蒞臨新莊城堡度過難忘的週末時光！

今年除了持續邀請新莊球場的場務團隊帶領大家體驗賽前畫線、壘包安裝及場務車試乘，「職人學堂」環節也特別加開全新課程，悍將家人們將可以踏上夢幻的主播台，體驗在螢光幕前挑戰知名主播經典台詞，另開放參觀球場最神秘的控制中心，將由專業DJ教學打序播報，帶您探索中控室的聲光奧秘。

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除了靜態課程之外，今年新增「城堡FUN電」的趣味遊戲關卡，親子將可以一起參加「短打挑戰」、「測速體驗」及「九宮格PK」。遊戲結束後，將模擬「新秀加盟儀式」場景，提供親子站上「未來之星宣示舞台」並與神秘嘉賓合影完成小悍將加盟儀式。

此外，本次特別與MOMO親子台攜手推出「唱跳派對」，將由悍將應援團、吉祥物與MOMO家族哥哥姊姊一同帶領大小朋友們帶動應援，解放你身上的舞蹈細胞。壓軸的重頭戲則是悍將城堡首度推出的「賽前練習見學」活動，將開放至場中直擊悍將賽前打擊練習，近距離觀看職業球員們的揮棒英姿。當日賽事更安排親子球迷入座「B1童樂熱區」，與結識的新朋友一同大聲吶為喊悍將應援。

「MOMO悍將童樂會」不僅活動內容豐富，贈品更具收藏價值，除了活動紀念證書與專屬識別證外，另提供悍將兒童短TEE及MOMO親子台帆布彩繪提袋組，將可以客製燙印獨一無二的專屬帆布袋。從早到晚豐富的活動內容，讓小小悍將們滿載而歸。

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