MLB》今年全壘打大賽有改制！美媒爆大聯盟將說服大谷翔平參賽

大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星週重頭戲之一的全壘打大賽，在今年做出重大改制，希望能降低球員參賽後產生的疲勞感；同時美媒也爆料，大聯盟官方與美國轉播單位將會盡力說服道奇巨星大谷翔平參賽。

全壘打大賽自2015年從出局制改為限時制，儘管賽事變得更加緊湊精彩，但不少參賽過的選手直呼，比賽過程太過耗力且會擾亂打擊機制。因此今年賽制維持前2輪3分鐘、決賽2分鐘，但前2輪最多只能打40球，決賽則為27球。

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而額外加時制也改為額外出局數，每輪每位打者都能有額外的3個出局數，若能打出425英尺以上全壘打，則再增加第4個出局數。另外，今年參賽的8位打者將不再以對戰制晉級，第1輪將以全壘打數前4多的4位打者晉級，次輪才回到對戰制，全壘打數第1名對上第4名、第2名對上第3名。

自2015年全壘打大賽改為計時賽制以來，每輪打者都盡可能嘗試做最多次的揮棒，在去年的全壘打大賽中，所有參賽者每輪平均揮棒超過43次。新制上路後，將可以減少打者的揮棒次數，降低打者下半季打擊機制走樣的問題。

目前以31轟獨走的洋基重砲賈吉（Aaron Judge）確定不參賽，而26轟的金鶯新星韓德森（Gunnar Henderson）正式宣布參賽，成為今年第一人。而根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，大聯盟官方與轉播單位《ESPN》正努力說服26轟的大谷參賽，「大谷的出席將大大改變收視率。」

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