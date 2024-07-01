中職》台鋼選秀挑大學3投各有特色 洪總笑說幫「姊姊」找了「妹妹」進來

方郁淮。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼今年選秀補進6名球員，包括3名投手黃子豪、陳重光和方郁淮，總教練洪一中指出3人各有特色，像黃子豪的高大和協調性佳、陳重光會藏球，更對第6輪的「妹妹」方郁淮笑說：「我們有姊姊（指王溢正）了，就找一個妹妹啦。」

台鋼在第2輪選進19歲的文化大學投手黃子豪，洪總不諱言自己很喜歡身材高大型的投手，也曾好奇詢問過他為何去年高中畢業不參加選秀，得到對方「想先進大學、也有機會旅外」的回答。儘管黃子豪的條件很好，洪總認為要讓他下半季就能在一軍出賽的機會不高，「有人說他已經大學生了，但要想他去年10月才去上大學，跟高中畢業生有差多少嗎?」

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第5輪的陳重光來自南華大學，洪總說他的球速雖然不是很快、大概140公里左右，「但他很會藏球，很多壞球都讓打者出棒，造成很高的揮空率。」從球探準備的影片和資料中，他有一場對台體大7.1局飆出10次三振。

外號「妹妹」的方郁淮就讀國立體大，洪總是用秀氣、乖乖的，身材不錯來形容，他跟前兩名投手一樣都擁有180多公分的身高。洪總坦言，其實台灣好投手有限，就找身高高一點的來培養看看。

野手部分，除了第1指名的內野手吳念庭，第3輪宋柏翰和第4輪曾昱磬也都是內野手。洪總笑稱自己並不曉得宋柏翰在樂天桃猿的哥哥宋嘉翔，跟台鋼啦啦隊成員「一粒」的姊姊是男女朋友關係，「是選進來後，他們才告訴我的，這關係牽那麼遠去，沒差啦。」曾昱磬則是台鋼球團推薦，擁有赴日求學打球的背景，現在就讀開南大學，可守二壘、游擊，打擊不錯。

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