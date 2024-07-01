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中職》滿滿日本風！找來大谷似翔平、山本申伸 桃猿公布YOKOSO趴主題日視覺

2024/07/01 13:24

YOKOSO趴主題日視覺。（樂天提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕Rakuten Monkeys滿滿日本風味的主題日YOKOSO趴，7月6、7日於樂天桃園棒球場舉行，今（1）日公布本次主題日視覺，突破過往設計框架的正規感，營造出鮮豔且充滿活力的畫面，讓球迷感受桃猿男兒滿滿熱情。

YOKOSO趴主視覺包含總教練古久保健二、林立、吳桀睿、朱育賢、日籍球員鈴木駿輔，還有樂天女孩小紫、日籍成員KAHO，此次設計帶有日本綜藝節目及些許動漫元素，整體風格讓人感到歡樂且略為浮誇，這也呼應YOKOSO主題日，熱情歡迎所有10號隊友一同進場觀賽。

本次YOKOSO球衣以綠色為基調，採用近年日本流行的昭和風格，胸前的隊名MONKEYS加上星星點綴，象徵每一位在球場上拚戰的選手都是一顆閃亮的星星，整體設計暨流行同時又充滿復古風情。

今年YOKOSO趴兩日賽前介紹先發打序時，同樣採用日語播報，呼聲很高的小號應援也沒有少，當天比賽4到6局將進行小號應援，本次於內野舞台吹奏，滿滿日式饗宴千萬別錯過。

充滿日式風情的YOKOSO趴，首日為YOKOSO可果美野菜趴，第二天則是YOKOSO好侍咖哩日，先前已公布7月6日大谷似翔平、山本申伸將帶來賽前表演開球秀，7月7日邀請《棒球大聯盟》初代片頭曲《心繪》原唱けんいち在賽前演唱。

YOKOSO趴兩日賽前介紹先發打序時，同樣採用日語播報，呼聲很高的小號應援也沒有少。（樂天提供）

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