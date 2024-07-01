排球》時隔47年！VNL冠亞賽 日本男排摘下第2面國際大賽銀牌

日本男排在2024年男子排球國家聯賽（VNL）冠亞賽，拿下隊史上首面VNL銀牌，同時這也是日本男排時隔47年後，第二次在世界大賽上獲得銀牌。（圖擷取自@volleyball1301 社群平台「X」）



〔即時新聞／綜合報導〕2024年男子排球國家聯賽（VNL）冠亞賽，在今（1）日凌晨在波蘭開打，日本男排以23：25、25：18、23：25、23：25，惜敗東京奧運金牌得主法國，拿下隊史上首面VNL銀牌，同時這也是日本男排時隔47年後，第二次在世界大賽上獲得銀牌。

日本男排隊長石川祐希（左一），今年再度被獲選最佳主攻手；隊上「最強守護神」山本智大（右一），則榮獲了最佳自由球員。（圖擷取自@TBSvolleyboo 社群平台「X」）

綜合日媒報導，今年VNL出現比賽創立以來，首次有來自亞洲國家的隊伍打進冠亞賽，淡最終日本男排不敵法國，收下首面VNL銀牌。報導指出，雖然本屆日本男排無緣摘下，自1972年慕尼黑奧運後、隊史第二面的世界大賽金牌，但他們仍創下繼1977年世界盃以來，時隔47年再度拿到世界大賽銀牌。

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率領日本男排締造歷史、打進冠亞賽的隊長石川祐希，今年再度被獲選最佳主攻手；各界讚譽是日本男排「最強守護神」的山本智大，則榮獲了最佳自由球員。石川祐希在賽後接受採訪表示，他對自己沒能帶領隊伍在冠亞賽拿下勝利，感到非常自責，但也立誓自己和隊友們將會全力備戰月底的巴黎奧運，以奪得金牌為目標。

另據外媒報導，今年日本男排和女排罕見一起創下VNL的新紀錄，成為VNL史上第3個，同一個國家的男女排、在同一年雙雙打進冠亞賽。

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