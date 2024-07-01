排球》時隔47年！VNL冠亞賽 日本男排摘下第2面國際大賽銀牌

日本男排在2024年男子排球國家聯賽（VNL）冠亞賽，拿下隊史上首面VNL銀牌，同時這也是日本男排時隔47年後，第二次在世界大賽上獲得銀牌。（圖擷取自@volleyball1301 社群平台「X」）
〔即時新聞／綜合報導〕2024年男子排球國家聯賽（VNL）冠亞賽，在今（1）日凌晨在波蘭開打，日本男排以23：25、25：18、23：25、23：25，惜敗東京奧運金牌得主法國，拿下隊史上首面VNL銀牌，同時這也是日本男排時隔47年後，第二次在世界大賽上獲得銀牌。
日本男排隊長石川祐希（左一），今年再度被獲選最佳主攻手；隊上「最強守護神」山本智大（右一），則榮獲了最佳自由球員。（圖擷取自@TBSvolleyboo 社群平台「X」）
綜合日媒報導，今年VNL出現比賽創立以來，首次有來自亞洲國家的隊伍打進冠亞賽，淡最終日本男排不敵法國，收下首面VNL銀牌。報導指出，雖然本屆日本男排無緣摘下，自1972年慕尼黑奧運後、隊史第二面的世界大賽金牌，但他們仍創下繼1977年世界盃以來，時隔47年再度拿到世界大賽銀牌。
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率領日本男排締造歷史、打進冠亞賽的隊長石川祐希，今年再度被獲選最佳主攻手；各界讚譽是日本男排「最強守護神」的山本智大，則榮獲了最佳自由球員。石川祐希在賽後接受採訪表示，他對自己沒能帶領隊伍在冠亞賽拿下勝利，感到非常自責，但也立誓自己和隊友們將會全力備戰月底的巴黎奧運，以奪得金牌為目標。
另據外媒報導，今年日本男排和女排罕見一起創下VNL的新紀錄，成為VNL史上第3個，同一個國家的男女排、在同一年雙雙打進冠亞賽。
????━━━━━━━━━━━— TBS バレーボール （@TBSvolleyboo） June 30, 2024
男子バレーボール#ネーションズリーグ 2024
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日本????????銀メダル????
改めて本当に
おめでとうございます???????????????? pic.twitter.com/Domoca52bj
????━━━━━━━━━━━— TBS バレーボール （@TBSvolleyboo） June 30, 2024
男子バレーボール#ネーションズリーグ 2024
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ベストアウトサイドヒッター
???????? #石川祐希 ???????????? pic.twitter.com/ebTTsZyDAY
????━━━━━━━━━━━— TBS バレーボール （@TBSvolleyboo） June 30, 2024
男子バレーボール#ネーションズリーグ 2024
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ベストリベロ
????????#山本智大 ???????????? pic.twitter.com/lMXXBjkKFH
【栄誉】石川祐希「ベストアウトサイドヒッター」獲得！「ベストリベロ」は山本智大https://t.co/doSZil5m10— ライブドアニュース （@livedoornews） June 30, 2024
試合後のメダルセレモニーで石川がベストアウトサイドヒッターに選ばれた。ベストリベロには山本が選ばれ、今大会、日本代表を攻守で牽引した2人に銀メダルに続く栄誉がもたらされた。 pic.twitter.com/Y9OFiJPdO9
VNL 2024 2nd place????— 山内晶大 （@akihiroooo1130） July 1, 2024
VNL2024は2位で終わりました！
目指していた去年以上の結果は
達成できましたが
悔しい結果に終わりました。
この悔しさと経験を活かして
パリオリンピックに向けて準備していきます！
会場でも配信でも
応援して頂きありがとうございました！#VNL2024#Japan#龍神nippon pic.twitter.com/r1jbgbs18V
皆さんたくさんの応援ありがとうございました。— 西田 有志 （@volleyball1301） July 1, 2024
このステージで勝つことの難しさを感じれた事は今後に必ずつながると思っています。
次はパリオリンピック
ここで結果を出せるよう、みんなで準備して行きます。
日本の皆さんも朝早くからたくさんの応援ありがとうございました！ pic.twitter.com/kpIW89ND96
#ネーションズリーグ 2024ファイナルラウンド決勝戦、#バレーボール男子日本代表 はフランスにセットカウント1－3で敗れ、準優勝となりました。— 公益財団法人日本バレーボール協会 （@JVA_Volleyball） June 30, 2024
主要国際大会での銀メダル獲得は47年ぶりです。
たくさんのご声援、ありがとうございました。
Photo：@volleyballworld#ALLforPARIS pic.twitter.com/NNJ6JJeOja