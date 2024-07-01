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MLB》賽前10分鐘自請加入先發打線！洋基強打索托帶傷上陣吐心聲

2024/07/01 14:22

索托。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今與藍鳥的比賽，洋基賽前原本將強打索托（Juan Soto）排除在先發打線之外，原因是因為他的右手還在接受治療。然而在比賽開打前，索托主動要求加入先發打線，最終也拿出好表現，幫助洋基獲勝。

根據《紐約郵報》報導，索托今早仍在接受右手瘀傷的治療，並在打擊籠裡練習揮棒，他在前一天才對此感到不適。不過今索托認為情況好很多，突然覺得自己能夠上場，於是在開賽前10至15分鐘走進總教練布恩（Aaron Boone）的辦公室，詢問自己是否還能加入先發陣容。

「我們很急忙地調整了打線，顯然他在我們的開局攻勢發揮很大作用。」布恩賽後說道。索托今3打數敲出1安打，選到2次保送，他表示自己的打擊手感不錯，但在右外野守備時，接球感到有些不順，並透露儘管賽後右手仍有些腫脹，但他認為情況夠好，值得上場一試。

「我認為我的狀態能夠幫助到球隊。」索托表示，「我在熱身時感覺很好，我知道我今天有很好的機會去贏得比賽，所以我上場了。」《紐約郵報》指出，索托明天是否將回到紐約進行更多的手部檢查仍有待觀察。

布恩表示，「最重要的是，我今早告訴他，我知道他感覺好多了，但我只是不希望他硬撐上場。但根據所有說法，在他進行完打擊練習後，原本還在擔心的打擊教練們都說沒問題，訓練員也同意，我們就讓他上了。」

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