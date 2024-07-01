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MLB》擺脫前役慘挨4轟陰霾！洋基塞揚王牌收本季首勝、自曝回神關鍵

2024/07/01 15:17

柯爾。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以8：1輕取藍鳥，系列賽最終戰成2：2平手，除了「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第31轟之外，塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）回神繳出5局失1分好投也相當關鍵，賽後柯爾也點出自己回穩的原因。

柯爾本季因傷直到6月20日才迎來初登板，當時對金鶯4局失2分無關勝敗，第2場先發面對大都會遭到重傷害，投4局被敲7安失6分，包含4發全壘打，創下生涯單場挨第2多全壘打紀錄。不過今天柯爾一掃前役被打爆陰霾，繳出5局6K失1分好投，加上隊友火力支援，收下本季首勝。

柯爾此役用90球有47顆四縫線速球、18顆卡特球、12顆滑球、12顆彈指曲球，以及1顆變速球，其中直球均速95.9英哩，最快來到97.6英哩，最慢為93.1英哩。對於柯爾今天表現，主帥布恩（Aaron Boone）表示，「他非常出色，那就是他，很有存在感，有種『低調強』的感覺，但也很好地控制了比賽與節奏。」

「我認為這是球威與控球的完美結合。」柯爾賽後表示，「大部份的時間我都投得很聰明，所以今天表現不錯。我特別努力專注在控球，確保我們能在與打者對決時站上風，這都是需要慢慢建立的過程，隨著自己更強壯的同時，也還要適時在每個地方做出調整。」

柯爾強調，自己的投球狀況在今天有所改善，但仍未達到應有的水準，不過至少確實有改進。對於他今天的好投，藍鳥總教練施耐德（John Schneider）直言，「他就是個該死的強投，我覺得我們曾經有些機會突破，但都沒有把握住。」

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