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瓊斯盃》門票7月1日下午5點開賣 女子組最便宜200元、男子組400元

2024/07/01 15:12

瓊斯盃售票資訊。（籃協提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕第43屆威廉瓊斯盃籃球邀請賽將在新莊體育館登場，女子組在6日開打、男子組13日登場，女子組票價最便宜為200元、男子組票價最便宜為400元，今日下午5點正式開賣。

瓊斯盃女子組7月6日至10日開戰，一共6隊，採單循環，以積分方式決定各隊排名，包括台灣藍、白兩隊，還有日本、菲律賓、泰國和馬來西亞參戰。

台灣藍隊總教練為邱啟益，球員以WSBL為主體，有世大運國手彭曉彤、林蝶，還包括旅外的國家隊班底林育庭、彭詩晴。

白隊的總教練為錢薇娟，球員展現不同世代的風範，以幾名資深球員，包括黃凡珊、黃品蓁、劉希曄等，帶領WSBL中生代及新生代UBA大專球員參戰。

男子組賽事7月13日至21日開打，台灣藍隊由外籍教練圖齊執掌兵符，陣容包括CBA好手陳盈駿、林庭謙、劉錚、馬建豪，今天抵台、準備歸化的吉爾貝克，T1的林秉聖、高錦瑋、林信寬、韓杰諭，PLG蘇士軒、曾祥鈞、陳冠全，旅美的賀丹、賀博、葉惟捷和黃宙騏，共16名球員。

台灣白隊則以年輕球員為骨幹，由桑茂森總教練領軍，球員包括CBA林彥廷、日本B1游艾喆、UBA好手宋昕澔、吳志鍇，還有在歸化名單內的布依德，另有SBL張家禾、PLG陳又瑋、關達祐等16人。

男子組除台灣藍、白隊，還有日本隊、菲律賓隊、馬來西亞隊、阿聯隊、澳洲隊、烏克蘭隊及美國隊，共9隊循環。

瓊斯盃門票預售於7月1日下午5時起，在STANCAVE台灣運動售票電商平台販售，敬請球迷多加利用及早購票。如當日門票仍有剩餘，將在比賽當天第一場比賽開賽前1小時開始現場售票。購票網址 https://tickets.stancave.com

2024瓊斯盃國際籃球邀請賽記者會。（記者王藝菘攝）

台灣女籃白隊名單。（記者盧養宣攝）

台灣男籃白隊名單。（記者盧養宣攝）

台灣男籃藍隊名單。（記者盧養宣攝）

台灣女籃藍隊名單。（記者盧養宣攝）

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