MiLB》曾為球團15號新秀！ 潛力捕手慘遭洋基釋出

布勞克斯。（資料照，美聯社）

〔 體育中心／綜合報導〕洋基布勞克斯（Josh Breaux）近幾年的打擊表現一直停滯不前且傷病連連，洋基於美國時間周六決定釋出這位前潛力捕手。

布勞克斯於2018年第二輪被洋基選中，隨後他也被《MLB Pipepline》評為2019年洋基系統中第15名的新秀，他的長打潛力與出色的臂力備受球團期待。

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不過布勞克斯近幾年在洋基農場並未成功兌現當時的天賦，布勞克斯今年於3A僅出賽11場比賽，繳出打擊率1成43，2發全壘打和5分打點的成績，今年他以非40人名單身分受邀參加大聯盟春訓，隨後在五月被放入洋基隊的小聯盟發展名單。

雖然布勞克斯在剛進入小聯盟的前幾年打擊表現還算不錯，但隨著他逐漸在小聯盟升級後他的各項打擊數據都有所下滑，此外他還多次進出傷兵名單，這樣的結果導致他生涯最高層級僅停留在3A。

洋基於2020年首輪選入的新秀捕手威爾斯（Austin Wells）成功升上大聯盟，且萊斯（Ben Rice）、拉米瑞茲（Agustin Ramirez）等新秀今年在小聯盟的打擊表現不俗的情況下，捨棄一個近幾年打擊都未有起色的選手並不是一個讓人意外的決定。

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