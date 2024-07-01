LLB亞太區次青少棒桃園新明搶勝 3日與日本爭冠

桃園新明3日將與日本爭冠。（圖片取自臉書）

〔中央社〕LLB亞太區次青少棒賽在韓國舉行，桃園新明今天4強戰與關島隊交手，許梓奕先發3局無失分，投手群合計送出13次三振，加上打線發揮，終場以9比0搶勝晉級，3日將與日本爭冠。

桃園新明國中棒球隊在4月國內選拔謝國城盃青少棒賽奪冠，取得代表台灣參加世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽資格，比賽於6月27日在韓國開打。桃園新明與日本、菲律賓分在B組，A組有關島、印度、紐西蘭和韓國。

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桃園新明6月27日首戰以15比0擊敗日本，6月29日以10比0擊敗菲律賓，今天與關島隊交手，許梓奕先發投3局僅被敲出1支安打，4局啟動牛棚，趙晟皓、范宸竣、胡冠威依序登板，都沒有失掉分數，投手群聯手送出13次三振，被敲出2安打，沒有失掉分數。

桃園新明打線2局靠著黃字泫二壘打開啟攻勢，再靠著接連觸身球保送、鍾宇翔二壘打送回2分，3局攻勢再起，靠著失誤、保送、孫駿彥、劉桓宇、林毅庭接連擊安打添分，再靠著滿壘保送、高飛犧牲打添分，單局攻下5分、奠定勝基。

桃園新明4局抓準對方投手體力下滑不穩，單局5次四死球保送，配合盜壘戰術，再添2分保險分，順利搶下比賽勝利。

另外一場4強戰日本以7比6擊敗韓國隊晉級，3日冠軍戰桃園新明將與日本隊交手，爭取前進世界賽門票。

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