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足球》加拿大青春風暴 智利年齡不再年輕

2024/06/29 10:30


比賽時間：06/30 08：00 〔A組〕加拿大vs智利

智利機會把握差落入被動局面首場比賽智利的表現其實略遜於秘魯，全場只有一次的射正，全場雖有65%的控球權，但空有球權卻未能取得進球，被秘魯打了兩次的防守反擊，對於經驗相當豐富的智利來講，確實是令人失望的結果。主力球星桑切斯（Alexis Sánchez）
門前有兩次絕佳的進球機會都打了高射砲，狀態還未調整到位。

加拿大新教練新氣象
加拿大首場比賽敗給世界盃冠軍阿根廷，其實阿根廷有更多進球的機會，如梅西（Lionel Messi）的兩次單刀機會，若非門將的出色表現，加拿大可能輸不只兩球。第二場比賽面對秘魯，加拿大調整的相當快，面對世界排名第32的秘魯，絲毫不怯戰，下半場效力法甲里爾的24歲前鋒戴維（Jonathan David）在一次的運動戰中，展現自己的個人能力，破門得分，帶領加拿大拿下重要的三分。短期的盃賽，就是比誰能迅速的做出調整，美籍教練馬希（Jesse Marsch）上任後有了不錯的開始。

由於阿根廷已晉級下一輪的比賽，對智利來說，本場比賽勢必要拿下，沒有保守的本錢，一定放手去進攻，身後留下的空間也相對較大；而加拿大仍以防守反擊為主，進攻端有把握性高的戴維（Jonathan David），相信破門不會有太大的問題。整體來看，加拿大拿下強敵秘魯後，信心增添不少，晉級情勢極佳，本場筆者看好加拿大取得勝利。（特約作者：Frankco）

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