MLB》洋基補強有方向！ 投手教練額外點名小聯盟即戰力

湯肯在牛棚表現優異。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基近期連續5個系列賽沒有拿下勝利，在與藍鳥戰成2勝2敗平手後才結束4個系列賽的連敗潮，《The Athletic》透露，洋基打算在交易大限前尋求牛棚的補強。

本季洋基打出絕佳開季，戰績一度領跑全聯盟，不過近期連續輸掉4個系列賽，聯盟龍頭寶座拱手讓給費城人，分區雖與金鶯沒有勝差，但以些許勝率落後，排名第二。明星賽前就已經早早拿下50勝的洋基隊，在交易大限前仍有著目標，柯許納（Chris Kirschner）撰文指出，洋基打算尋求適合的牛棚進行補強，球隊正積極地尋找交易市場的可能性。

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近期洋基34歲右投湯肯（Michael Tonkin）異軍突起，成為牛棚不可或缺的一人，不過洋基還打算再找個一兩人來幫忙，投手教練布雷克（Matt Blake）就表示，先前球隊網羅的左手側投希爾（Tim Hill）就是球隊喜歡已久的球員之一，目前球隊正試著在不同球員當中進行輪替，試著找到誰能確實卡位，布雷克認為，現在球員的輪換比過往還要來得頻繁。

洋基牛棚需要改善的是三振率，目前條紋軍牛棚的三振保送比僅排在聯盟第23名，布雷克指出：「到頭來，讓對手揮棒落空是最高機率能不掉分的結果，所以能夠不讓對手把球打進場，很好，但同時，我不認為我們需要去增加這一塊，如果球員們能夠上場去做該做的事，降低傷害且不要保送打者，那有沒有三振便無傷大雅。」

至於洋基農場是否有能夠幫助球隊的選項？布雷克提到了尼利（Jack Neely），這位24歲、6尺8吋的後援投手在2A與3A共35.1局飆出56K，不過由於球隊目前對於讓球員迅速晉升到大聯盟這件事抱持著謹慎的態度，因此可能還不會那麼快就讓尼利上來，但布雷克表示，尼利肯定會是下半季球團討論是否要拉上來的球員名單當中。

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