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美洲盃》牙買加vs委內瑞拉 放手對攻大比分機率高

2024/06/30 09:35

比賽時間：07/01 08：00 〔B組〕牙買加vs委內瑞拉

委內瑞拉隊堪稱是本屆美洲盃目前最大的黑馬球隊，前兩場比賽分別2：1厄瓜多隊和1：0墨西哥隊獲得二連勝，直接將本屆賽前B組最被看好能晉級的兩隊都擊敗後，現在委內瑞拉隊已經提前確定將以B組第一的身份晉級八強。反觀牙買加隊就完全如一開始大致的預期一樣在這組中只能陪榜，他們前兩戰分別0：1墨西哥隊和1：3厄瓜多隊吞下二連敗，牙買加隊也提前確定無法晉級淘汰賽了。

可是雖然從兩隊目前的狀況來看委內瑞拉隊明顯是較強的一方，好像選擇委內瑞拉隊勝出是萬無一失，但現在來到小組賽最後一輪的比賽反而可以反向思考，委內瑞拉隊正因為已經確定晉級其實這場比賽無關緊要，這場是有可能派上二線陣容練兵，讓主力休息好好備戰淘汰賽。

而牙買加隊可能不想全敗收場，會在這最後一戰用力一搏，所以這場比賽反而可以賭看看牙買加隊受讓甚至是勝出挑戰高賠率，狀況跟近期歐洲盃F組最後一輪時一樣，提前確定第一的葡萄牙隊在最後一輪派上不少替補最後0：2敗給拚晉級的喬治亞隊。另外因為牙買加和委內瑞拉兩隊都已經沒有包袱的狀況下，兩隊或許也會撇開一切的保守戰術乾脆開始對攻，因此這場比賽大分可能性感覺也很高。（特約作者：Nickwen）

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