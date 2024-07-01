歐洲盃》強勢晉級 卻面臨挑戰的西班牙

西班牙隊。（路透）

西班牙此次被分在被稱為死亡之組的B組，和另外二支歐洲強權義大利以及克羅埃西亞，還有阿爾巴尼亞爭奪進入淘汰賽的機會。而首戰西班牙與克羅埃西亞的強強對決，就出乎意料的以3：0，最後西班牙奪下勝利。

但讓人驚訝的是西班牙全場控球率居然低於克羅埃西亞，也因此中斷西班牙國家隊連續136場控球率高於對手的紀錄，而追溯到上一場西班牙控球率輸給對手的比賽已經是2008年歐洲盃決賽，西班牙戰勝德國拿下冠軍。這場3：0贏下克羅埃西亞的大勝，但卻輸了控球權，雖然讓人見識到一支在控球率和效率中取得平衡的全新西班牙隊，卻也同時暴露出接下來賽事要面對的隱憂。

全新年輕的西班牙踢出新球風，對上克羅埃西亞比賽中更看到亞馬爾（Lamine Yamal）以16歲的年紀成為歐洲盃歷史上最年輕上陣的球員。派上威廉斯（Nico Williams）、勒諾曼德（Robin Le Normand）等年輕球員讓主教練德拉富恩特（Luisde la Fuente）和以往不同的策略來安排比賽。

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除了兩個中後衛，邊後衛和邊翼拉開寬度，西班牙放棄了中場絕對的控制權，反而讓邊路的空間加大。讓亞馬爾（Lamine Yamal）和威廉斯（Nico Williams）能更發揮他們技術和速度的優勢，而這更偏向防守反擊的進攻方式為西班牙帶來前兩個進攻球而奠定勝績。

雖然西班牙以3球之差獲得勝利，但事實上整場比賽克羅埃西亞攻勢不斷，尤其是整場比賽克羅埃西亞的邊路球員斯塔尼西奇（Josip Stanišić）、馬耶爾（Lovro Majer）和格瓦迪奧爾（Joško Gvardiol）不斷製造在門前幾乎進球的攻擊，要不是克羅埃西亞運氣欠佳，也許場上情勢就會產生反轉。

由於西班牙前場壓迫的策略，經驗豐富的克羅埃西亞中場做出相當穩定的應對，而防守經驗不足的亞馬爾（Lamine Yamal）和威廉斯（Nico Williams）常未及時回撤，導致邊路防守險象環生，雖然也因此產生更快速的反擊，但同時也承受相當大的防守風險，西班牙在接下來的賽事也必須改善並找出應對之策，否則將會是相當嚴厲的挑戰。（特約作者：凱爾文）

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