中職》賽前去跟富邦「教練們」致意 吳念庭：大家都是看我長大的

吳念庭走到富邦牛棚與一軍首席教練丘昌榮問候致意。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕吳念庭今天將獻出披上台鋼雄鷹戰袍的處女秀，今天賽前他正式隨隊練習，也過去向客隊富邦悍將的教練團致意，他笑說：「小時候都會來球場，大家都是看我長大的。」

吳念庭昨出席加盟儀式後，今天則正式投入球隊練球，儘管因天氣炎熱，總教練洪一中取消在室外練習、改到室內進行，但仍可看到吳念庭在烈陽下進行二壘和三壘的守備練習。「其實之前一直都有在練習，所以銜接得不錯，現在就是差一個比賽的感覺。」

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除了認真練習，吳念庭也不忘過去客隊休息室跟富邦教練團打招呼，從總教練陳金鋒、首席教練丘昌榮、基地統籌教練陳連宏都一一問候。他說：「都是我小時候來球場遇到的，現在變教練，以前是選手。」像丘昌榮，就是吳復連當誠泰總教練時帶過的球員。

吳念庭也跟富邦兩位日籍教練垣內哲也和稻田直人一一問候。他說跟稻田教練比較熟，「他以前是火腿一軍的三壘指導教練，去年則是二軍守備教練，我們都滿常在聊天的，他今天就問一些近況，然後恭喜我。」

吳念庭走到富邦牛棚與一軍首席教練丘昌榮問候致意。（記者李惠洲攝）

吳念庭走到富邦牛棚與一軍首席教練丘昌榮問候致意。（記者李惠洲攝）

富邦總教練陳金鋒與王柏融、吳念庭。（記者李惠洲攝）

曾峻岳看到吳念庭走向前擁抱擊拳致意。（記者李惠洲攝）

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