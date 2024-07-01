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中職》台鋼隊史初半季票房超乎預期 領隊點出3關鍵外加「有靈魂的吉祥物」

2024/07/01 18:32

台鋼雄鷹吉祥物TAKAO。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今進行上半季最後一戰，在隊史初半季的主場場均票房超過7千人，領隊劉東洋直呼是「遠超乎預期」，他從在地化、球星到戰績的三大面向，一一點出票房開出紅盤的關鍵原因。

台鋼上半季最後兩場比賽雖然是保留比賽和補賽，但昨仍有超過5千名球迷相挺，今天平日的預售票房跟昨天也差不多，都顯示台鋼已初步贏得高雄市民的心。

「第一是在地化部分，能否贏得高雄市民的心，是團隊原本認為最大的成敗關鍵。」劉東洋從高雄球迷踴躍進場的情況，認為球團初步有做到這一塊，「看來是有獲得市民的認同。」

劉東洋認為第2點是在球星的培養，「職棒都要靠球星，從曾子祐是球隊自己選秀培養、陳文杰是擴編選秀進來、王柏融是從國外回來，魔鷹是從國外來的外國人，這4人看來都變成球隊滿有人氣的球星。」他表示，新球隊最怕就是沒有球星，看來在這塊的培養也有做到，還說投手像是江承諺投得不錯，而因傷無法在下半季出賽的小野寺賢人也受到球迷歡迎。

第三是戰績，劉東洋指出，「雖然大家覺得新球隊戰績不好是正常的，但也會怕新球隊的比賽太難看會把球迷嚇跑。」他認為，台鋼雖然墊底，但勝率維持在近4成，之前也打過一波六連勝，加上比賽的品質沒有太差，「我之前也常說希望球隊是有一支競爭力的球隊，這一塊我覺得也有做到，讓支持我們的球迷不會覺得比賽是一面倒。」

此外，被球迷戲稱是「雞柳條」的吉祥物TAKAO，則為成看台上的靈魂人物。劉東洋特別提到扮演TAKAO的操偶師，「有人覺得只是一份工作，但他是有把靈魂注入在裡面，已經喜歡上這個角色，把自己當做吉祥物，這是很重要的。」他之前也特別準備禮物送給操偶師，感謝他的全心扮演。

台鋼雄鷹吉祥物TAKAO。（記者李惠洲攝）

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