瓊斯盃》吉爾貝克不只帶來禁區優勢 台灣隊新主帥點出另一寶貴特質

吉爾貝克。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕瓊斯盃本月點燃戰火，台灣國家隊新主帥圖齊（Gianluca Tucci）將迎來執教首戰，盼在賽事期間讓球員適應體系，備戰年底的亞洲盃資格賽。

義大利籍教頭圖齊是亞洲盃資格賽第1階段的台灣隊技術顧問，隨後正式接下兵符，瓊斯盃將是台灣隊執教初體驗，他為此次賽事立下兩大目標，除積極為亞洲盃資格賽做準備外，也希望子弟兵能在瓊斯盃為國家帶來榮耀，「我期待看到大家為彼此而戰，國家隊會是球員很特別的回憶，雖然我不是台灣人，但我希望他們知道代表國家出賽的重要性。」

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圖齊指出，會在進攻上強調速度、以快節奏的打法為主，至於防守端，台灣隊此次由「新台灣人」吉爾貝克坐鎮禁區，圖齊說，213公分的吉爾貝克當然能帶來高度優勢，以護框能力幫助球隊，但這不是他加入國家隊的唯一原因。

圖齊表示，台灣隊會相中吉爾貝克的另一原因是他打球並不自私，「他很熱情、謙虛，非常不自私，很多洋將打法比較自私，只在意自己的得分、沒有團隊意識，但國家隊非常需要有團隊意識的球員，每年比賽不多、團隊合作很重要，他也許無法單場攻下30分，但可以幫助隊友創造得分機會。」

此次藍隊除了吉爾貝克，亦有台美混血兄弟賀丹、賀博，圖齊提到，兄弟倆為球隊帶來很多能量，除了體能條件出色，面對比賽的心態亦值得年輕球員學習，「他們永遠保持很棒的能量、在場上都是付出100%，足以成為其他年輕球員的榜樣，激勵自己每天都要比昨天更好。」

台灣隊此次集訓時間僅有兩週，今天是集訓第3天，比賽將在13日點燃戰火，圖齊提到，因為自己的體系比較複雜，球員們還是必須花時間適應，而且每個人賽季結束的時間不一樣，狀態也不盡相同，「球員都很努力訓練，我們第一週訓練會比較密集，第二週會試圖放慢步調，讓球員能以最好的身體狀態面對比賽。」

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