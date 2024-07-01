中職》掌富邦的初半季還在學習 鋒總指出團隊還有要跨過去的門檻

富邦總教練陳金鋒。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕陳金鋒執掌富邦悍將的第1個半季，已讓外界看出富邦的改變，他表示個人在執教部分還在學習，團隊則在得點圈的攻擊環節做得比較不好，希望下半季都能更進步，「全隊都有在進步，只是那個門檻要跨過去。」

富邦上半季剩下今、明兩戰，在今賽前累計27勝31敗排第4，而鋒總認為團隊在守備、跑壘都做得不錯，「打擊也不錯，只是得點圈是比較沒做好的部分，大家在壘上有人都很急躁地去打，雖然有時候做得很好，但就是落差比較大，穩定性沒那麼好，希望下半季慢慢進步、再好一點。」

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「大家就很努力在贏每一場比賽，有好的，也有要修正的。」鋒總不想點名誰做好、誰做得不好，他認為全隊都持續有在進步，尤其是在有壓力、分數低的比賽、延長賽都做得不錯，對球員都是很好的經驗。

儘管「國防部長」張育成在下半季即將加入，鋒總仍重申棒球是團隊、不是只靠一個人的運動，「當然他有他的經驗，可以分享給其他人，但各自都有各自的工作要做，不是只靠一個人。」

被問及初掌兵符的「表現」時，鋒總認為自己沒有表現，「是球員在表現，只是勝負是由我在負責，很多時候的磨合還在學習，一步一步在學習很多東西。」

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