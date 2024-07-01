歐洲盃》葡萄牙vs斯洛維尼亞 C羅的國家隊生涯倒數中

羅納度。（資料照）

比賽時間：07/02 03：00 〔16強淘汰賽〕葡萄牙vs斯洛維尼亞

斯洛維尼亞在C組三戰都是以和局收場，靠著三分積分以分組第三擠進十六強。這也是斯洛維尼亞首次晉級十六強，也寫下了他們在歐洲國家盃參賽以來的歷史紀錄。

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以前三戰的內容來看，斯洛維尼亞僅僅被對手攻進兩球，在面對英格蘭時甚至一球未失逼和了奪冠大熱門之一的對手，來頭甚大的門將奧布拉克（Jan Oblak）名符其實的表現之外，整體後防表現也是相當具有水準。但相對的進攻上的表現卻是沒有太大的發揮，主力前鋒塞斯科（Benjamin Šeško）僅有五次射門兩次射正的起腳，至今尚未有進球表現，進攻火力不足的弱點將會是他們能否繼續走下去的關鍵。

作為資格賽唯一全勝晉級的球隊，葡萄牙在小組賽最後一場讓連勝之路破功，面對喬治亞未以最佳陣容迎戰，最終以0：2吃下了首場敗仗。在未來的晉級之路，葡萄牙不像英格蘭那樣幸運，這一場如能取勝斯洛維尼亞，接下來面對的都將是硬到不行的對手。

席爾瓦（Bernardo Silva）、費爾南德斯（Bruno Fernandes）以及老將佩佩（Pepe）在對喬治亞的比賽中休息，這也說明葡萄牙對於十六強這一戰的提前規劃。老將羅納度（Cristiano Ronaldo）在對喬治亞的比賽依然先發上陣，被換下時的怨氣也表示他對比賽的重視，他能否取得本屆首個進球，也是各方關注的焦點。

斯洛維尼亞的短板在鋒線，雖然他們守下了英格蘭，但是欠缺關鍵的臨門一腳，後衛楊薩（Erik Janža）累積兩張黃牌停賽。相對於葡萄牙仰賴經驗豐富的老將，加上雙B連線的攻擊主力有充分的休息，這一場以最佳陣容上陣可以說是以逸待勞，葡萄牙勝出概率較大。（特約作者：勞倫斯）

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