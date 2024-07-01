美洲盃》烏拉圭提前晉級戰意成疑 美國把握機會多進球取勝

阿拉烏霍。（資料照）

比賽時間：07/02 09：00 〔C組〕美國vs烏拉圭

美國表現平平，浪費晉級大好機會

美國第一場面對小組實力最弱的玻利維亞全場節奏控制得宜拿下勝利，第二場面對巴拿馬，看似該拿下的比賽，卻爆冷輸球，上半場第17分鐘前鋒維阿（Timothy Weah）被紅牌罰下，雖然靠著遠射取得領先，但長時間少打一人，體力最終還是無法負荷，在比賽快結束前，被巴拿馬打進超前的一球，無法提前晉級八強。

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烏拉圭秋風掃落葉強勢晉級下一輪

烏拉圭在貝爾薩（Marcelo Bielsa）執教後，球隊煥然一新，大打進攻足球，首場比賽面對實力也不弱的巴拿馬，以3：1的比分輕鬆拿下勝利，進攻多點開花，頭號前鋒努涅斯（Darwin Núñez）更有凌空破門的表現，狀況絕好。第二場面對玻利維亞更是以5：0的大比分差贏下比賽，無論是定位球或是運動戰，整支球隊的表現令人激賞。

值得注意的是，年僅24歲的小將阿拉烏霍（Ronald Araújo），效力於墨西哥超級聯賽，可擔任左後衛或左翼的角色，傳中的質量及射門技術相當出色，兩場比賽都拿下單場最佳球員，未來將是豪門的獵物之一。

本場比賽，美國想要晉級八強只有勝出這條路，烏拉圭已晉級很可能派出副選上場，讓主力球員休息，筆者推薦美國不讓分勝。然而另一邊的對戰組合，除了希望玻利維亞能帶給巴拿馬麻煩之外，美國也要多贏幾球，才能確保晉級。（特約作者：Frankco）

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